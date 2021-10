Trabaja arduamente, no para, siempre está en movimiento, sus manos no dejan de tocar, pelar, cargar o limpiar la mercancía, unos minutos está frente varios recipientes y a los 5 minutos ya está trasladando otra mercancía de un lugar a otro, al mismo ritmo de la demanda que llega a este comercio de artículos de la canasta básica, a ese mismo ritmo lo ves moverse.

Se trata de un joven haitiano de unos 26 años, que al igual que algunos más, se ha establecido en la zona norte de la ciudad de Veracruz, donde micronegocios les han extendido la mano para poder mantener su estancia en el puerto jarocho dándoles trabajo y en algunos casos comida.

Los rumores en la zona de Río Medio 3 y 4 llegaron a la redacción de este diario y nos dispusimos a verificar que tan ciertos eran, en efecto, ahí lo encontramos, enjundioso y más trabajador que algunos veracruzanos de la nueva generación.

Concentrado

Habla buen español, pero no quiere reflectores, se concentra a fondo en su jornada laboral, no voltea a ver a las vecinas atractivas, ni a las amas de casa, no se distrae para nada, ni con el celular, de hecho, no interactúa con nadie, toda su comunicación es con el encargado del comercio ubicado en una de las principales avenidas de aquellos lares o con sus compañeros.

Nos dijeron que ya va para medio mes que lo ven trabajando ahí, aseguran que en una larga avenida de Río Medio 4 hay más ganándose algunos pesos de la misma forma, Imagen del Golfo la recorrió esta mañana pero no divisó nada.

"Si, en aquel supermercadito hace dos semanas trabajaba uno, pero ya no lo he visto, o ya se fue o no aguantó o quien sabe", nos dice un residente de la zona.

Nos confirmaron que algunos viven en los departamentos de Lomas 4, pero que muchos viven o rentan en Palma Real, "Yo la verdad no he visto ninguno pero en grupos de vecinos aseguran que hay hasta cinco parejas con hijos algunos, que viven en Lomas 4".

Todo el estado

Fue a mediados de septiembre cuando muchos haititano arribaron al puerto de Veracruz y quedaron "estancados" debido a la falta de pasaporte y documentos migratorios legales, desde entonces se les ve comer en Plaza Mocambo, bañarse en algunas playas de Boca del Río y pernoctar en la alameda de Díaz Mirón.

Hoy, como de costumbre, el ciudadano jarocho les tiende la mano y les da trabajo eventual que ellos valoran con esfuerzo, algo que no se vio con otros centroamericanos. Se tiene conocimiento de que en ciudades como Poza Rica, Xalapa y congregaciones como Pueblo Viejo en Misantla, también se han visto haitianos trabajando.