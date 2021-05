Jaime de la Garza creará fondos para fortalecer a las policías

Admitió que es indispensable reforzar los operativos de seguridad para prevenir ataques a los candidatos y ciudadanos, así como hechos lamentables como el secuestro de la exalcaldesa de San Andrés Tuxtla, Marina Garay Cabada.

"El gobierno del estado de Veracruz debe actuar. La sensación de inseguridad saliendo de la zona conurbada es muy grande. Cuando voy a Tlalixcoyan, Ignacio de la Llave o Acula la gente se queja de la seguridad, que no hay policías estatales, no se le da recursos a las policías municipales. No hay patrullas".

Recordó que las armas y patrullas son costosas, por ello impulsará fondos para que los alcaldes cuenten con recursos para manejar a sus corporaciones locales, manteniendo el apoyo de la Policía Estatal, la Marina y Fuerza Civil.

Actualmente no existen fondos federales o estatales que apoyen a los ayuntamientos en temas de seguridad por lo que es necesario legislar para concretar las adecuaciones necesarias.

En su caso no habrá reforzamiento de la seguridad y confió en que la campaña mantenga su desarrollo en un clima de paz y tranquilidad.

Insistió en que el Gobierno Estatal tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos en general.

Por otro lado consideró importante que se cree un fondo de emergencia económica para el estado de Veracruz, ante la suspensión de recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Y es que la entidad es altamente vulnerable ante el embate de fenómenos meteorológicos, pero además recordó las repercusiones a causa del coronavirus.

"El fondo estatal de emergencia económica tendría que venir del estado. Al final de cuentas los municipios a veces no cuentan con los presupuestos necesarios para atender las emergencias sanitarias, como la del año pasado. El Congreso local aprueba los presupuestos y se tendría que crear uno alterno".

Propuestas

Jaime de la Garza presentó dos de sus seis ejes de campaña; en el tema "Comunidad" propuso legislar en materia de equidad de género y que haya justicia para las mujeres que fueron vulneradas.

Buscará crear una ley que exija a las empresas contratar a cierta cantidad de adultos mayores y personas con discapacidad.

En el eje Economía, propuso transparentar el uso y administración de diversos fondos como el 2 por ciento al Hospedaje, pero también ocupar el 2 por ciento a la Nómina para infraestructura.

Legislará para que regrese el programa de sustitución de motores; regresará el uso original del 2 por ciento a la Nómina para que se genere infraestructura y mayor flujo de efectivo; impulsará la creación de un fideicomiso del impuesto a la nómina y hará públicas las sesiones del Impuesto al Hospedaje.

Propuso crear un fondo estatal de emergencia económica; la conformación de un consejo metropolitano integrado por empresarios, ciudadanos y funcionarios, incentivos fiscales para que los transportistas renueven sus unidades.

Reducir las verificaciones vehiculares de dos a una vez al año, para carros con antigüedad menor a cinco años.

Además desde las cinco casas de gestión (Boca del Río, Tlalixcoyan, Ignacio de la Llave, Acula y Alvarado) otorgará cursos de capacitación para que las personas logren emprender un negocio.

Dispondrá de un médico familiar con medicinas del cuadro básico, se ofrecerá asesoría gratuita, así como computadoras e internet.

"No hay un solo diputado local que haya puesto una casa de gestión en cada municipio de su distrito. Vamos a brindar tres servicios básicos. Habrá internet gratuito con computadoras e impresoras para que los adultos mayores tomen sus cursos de capacitación y los niños regularizar sus clases.

Reiteró que desde el Congreso local legislará con propuestas viables para reactivar el turismo.

Gestionará que el World Trade Center sea un verdadero activo para atraer al turismo de convenciones, que se reactive la economía y se generen empleos.

Estimó que se requieren más de 20 millones de pesos arreglar los climas que se dejaron perder pero también se necesita dar mantenimiento a la estructura.