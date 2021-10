"Nadie está exento de un cáncer de mama, no hay edad, no hay género porque también hay cáncer de mama en varones, es poco común pero lo hay, y la mastografía y el ultrasonido no son exclusivamente para mujeres, también los hombres deberíamos, de vez en cuando, realizarnos un estudio, sobre todo si hay sospechas de la enfermedad o alguna anomalía", alertó Carlos Elizandro Sosa Torres, Jefe de Imagenología de la Cruz Roja Mexicana delegación Veracruz-Boca del Río.