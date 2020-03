Al señalar que en las próximas vacaciones de Semana Santa se espera una buena derrama económica por parte de los visitantes el presidente de la Canirac en el estado, Daniel Martín Lois, descartó inversiones en puerta en el ramo gastronómico.

Sin precisar cifras mencionó que la expectativa siempre es que mejore la afluencia turística en los restaurantes en la entidad porque eso beneficia no sólo a los propietarios, sino también al personal debido a las propinas y se proyecta a los puntos atractivos, no sólo las grandes ciudades.

Fue enfático en que en estos momentos de difícil situación económica es muy aventurado avizorar porcentajes de comensales, pero resaltó que por la importancia del estado de Veracruz y su variada oferta siempre hay una expectativa interesante.

"No podría dar un número preciso, pero nosotros siempre buscamos vender un 10 por ciento arriba del año pasado; el año pasado tuvimos una buena Semana Santa y esperamos que este año también se cumpla", expresó Martín Lois.

Destacó la gran oferta gastronómica que tiene Veracruz en sus diversas regiones, desde costeras hasta montañosas y ribereñas, y por eso confió en que los turistas elegirán al estado en las vacaciones de Semana Santa, que es un periodo amplio y permite más posibilidades al prestador de servicios.

INVERSIONES

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el estado lamentó que por el momento no se vislumbren inversiones en ese ramo para Veracruz, ni siquiera en sus grandes manchas urbanas.

Aclaró que es una situación nacional, no privativa de la entidad, y en consecuencia no hay forma de que se abran nuevos restaurantes o comederos en sus diferentes modalidades, ni siquiera las marcas internacionales de comida rápida y otros giros, y habría que esperar tiempos mejores.

"Por ahora vemos lento el tema económico. Creo que es un momento de sobrevivir la situación, y no creo que haya unas inversiones fuertes en el sector restaurantero. Es atípico, la gente ya no busca tanto la franquicia, ya busca más lo local. Entonces por ahora no tenemos ningún reporte, ninguna inversión.

"Está el Tony Roma´s, el de los Pancakes, sí ha habido inversión en ese rubro, pero en el último año y medio no ha habido nada", señaló Martín Lois.

Cabe recordar que en el año 2020 tuvo un mal inicio en la ciudad de Veracruz, pues cerró sus puertas el restaurant Toks, que se ubicaba en pleno centro histórico, en un edificio de la época colonial que hace siglos fue un convento. La caída en ventas por la dura situación económica lo hizo incosteable.

Lo mismo ocurrió con el Toks de Coatzacoalcos.