Invasores se 'adueñan' de terrenos en Veracruz

Al igual que otros fraccionamientos y colonias de la ciudad de Veracruz como la Villa Rica y El Fénix, el fraccionamiento Arboledas Norte que se encuentra entre Torrentes y Oasis, es víctima de invasores.

Varios puntos de este pequeño fraccionamiento han sido ya invadidos por los famosos "paracaidistas", pero eso no es todo, la intención es seguir creando asentamientos irregulares como lo advirtieron el pasado martes a vecinos del lugar.

"Un grupo de seis personas en el que estaban dos mujeres llegaron aquí en frente y el señor de camisa de cuadros manga larga empezó a dar instrucciones a una señora gorda de que hoy (miércoles) meterían gente a vivir aquí", denuncia a IMAGEN uno de los vecinos inconformes.

Por supuesto lo ostentoso de la camioneta en que llegaron y los logos que traían todos en sus camisas se contrapone a creer que haya gente que tenga la gran necesidad de vivienda.

Acción y reacción

En la espalda de quien al parecer era el líder de las otras 5 personas se puede leer: Distrito 14 Zona Veracruz. Este hombre canoso con gorra negra al ser fotografiado por uno de los vecinos, pidió que no le tomaran foto e hizo una advertencia.

"Me quiso amedrentar diciéndome que no le tomara fotos porque no sabía con quién me estaba metiendo", exclama el vecino.

Cabe mencionar que el Distrito 14 federal electoral en Veracruz abarca las ciudades de: Las Choapas, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Minatitlán, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Uxpanapa.

El miércoles por la mañana la empresa dueña del terreno en arenal en el que ya hay una casa construida y en donde al parecer quieren invadir, fue cercado con alambre de púas ante la presencia del representante legal del dueño.

"Nosotros no estamos en contra de que la gente que necesite vivienda consiga donde vivir, pero sabemos bien todo lo que trae el que lleguen a vivir aquí de manera ilegal, no queremos problemas de voltaje de luz, tampoco de que se cuelguen de tomas de agua, además de que hay otros tipos de problemáticas", exclama una señora.

La avanzada

En ese mismo terreno, más adelante, ya hay asentamientos humanos en los cuales aseguran los residentes, que esas tierras están legales y son suyas, por lo que a todo al que pise el lugar, le piden que se vaya.

En el Paseo Arboledas Este incluso ya tienen años varios "paracaidistas" viviendo en el lugar en viviendas de lámina y madera.