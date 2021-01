Invaden casas y las revenden

Imagine que usted tiene una casa que adquirió hace tiempo, pero no la usa, la tiene cerrada y rara vez va a verla, sin embargo la sigue pagando mes a mes. De repente, un día va y se encuentra una familia entera que vive en su casa, está remodelada e incluso hay material para construcción dentro de ella.

La familia que vive ahí le dice que no se saldrá porque ya invirtió en la propiedad y si quiere sacarla, tendrá que pagarle lo invertido, que es una fuerte cantidad que no tiene, ni está dispuesto a pagar una inversión en algo que ya es suyo desde hace tiempo.

Un integrante de la familia negocia con usted: que le da una cantidad X por el traspaso de la casa, usted accede y la familia se queda con la casa, solo que quien invirtió en la casa ahora la venderá y saldrá ganando la familia que supuestamente vive ahí y quien invirtió en el "despojo" de su casa luego de invadirla.

Así sucede en varias colonias irregulares de la ciudad de Veracruz, entre ellas el Fraccionamiento Villa Rica al Norte de la ciudad.

"Es una red de invasores comandados por una persona que dice ser Ingeniero, pero en realidad es contador, él consigue la gente que vive temporalmente en el lugar y junto con otras personas invierten en mejorar la casa invadida", cuenta un residente de años, quien por obvias razones no quiso dar su identidad.

Modus operandi

El ´ingeniero´, a quien muchos han visto en un Beetle Volkswagen beige, pero que también trae camionetas amarillas o rojas último modelo, y que aseguran vecinos no es del fraccionamiento, llega con otras personas a inspeccionar las casas deshabitadas, antes de esto, ya verificaron meses atrás si la casa tiene ocupantes.

Hacen medidas aquí y allá, violan chapas y candados, inspeccionan y miran qué hay que arreglar. Usan materiales caros como azulejos y piedras para la remodelación. Terminado, meten a vivir ahí a una familia.

"Después de todo esto, a pesar de que ya no hay nada que arreglar, en el patio meten material de construcción, bloques, varillas, gravilla, arena y otras cosas; para que cuando el dueño llegue a reclamar la casa no los puedan sacar, ya que quedarse con el material de construcción sería robarlo, además a la gente que tiene tiempo viviendo ahí la ley lo auspicia", cuenta otro vecino del fraccionamiento.

Cuando el dueño aparece y pide a la familia desalojen su casa, llega quien los metió y dice que para que se salgan deben reembolsarle lo invertido en la casa, si el dueño se niega, lo persuaden y convencen de un traspaso.

Alistan denuncias

Si lo logran, la familia "ficticia" regresa a su casa y colonia verdadera y el "Inge" vende la casa a un valor mayor al que la encontró.

"Roberto" por poco es víctima de esa red de invasores, "me fui de vacaciones casi 18 días, me habla mi vecino para decirme que en mi casa había gente viviendo, que pensaron que eran parientes míos, pero como sabían que yo me había ido de vacaciones me llamó para preguntarme, regresé y los saqué a tiempo, pero para esto ya me faltaban muchas cosas, me robaron".

"Roberto" se puso en contacto con otros vecinos y están dispuestos a denunciar ante las autoridades tanto municipales como estatales. Imagen del Golfo ha recibido denuncias anónimas del mismo problema en colonias como El Fénix y Río Medio 4.