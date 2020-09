Intocables todos los programas sociales en Veracruz

En septiembre comienza la discusión del Paquete Económico 2021 y podría haber reducciones importantes derivado de la baja recaudación por el cierre de empresas a causa de la emergencia sanitaria del coronavirus.

El delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara confió en que no haya ajustes al recurso que se destina a programas sociales.

En su visita al Corporativo IMAGEN recordó que este año se etiquetó una bolsa de 500 mil millones de pesos a nivel nacional para dichos esquemas y se espera que el área del bienestar sea la última en sufrir ajustes.

"Vamos a andar sin duda en más de 2 millones de veracruzanos que reciben algún programa social. Decir que obviamente se distribuye en zonas de alta y muy alta marginalidad y de índices delictivos, pueblos originarios donde nuestro nivel de impacto es que en 8 de cada 10 viviendas llega algún programa. Esto nos da una cobertura de 70 por ciento pero el otro 30 se ve beneficiado porque se fomenta el consumo".

Mencionó que algunos presupuestos no pueden bajar pues muchos programas se volvieron ley constitucional como Adultos Mayores, Médicos y Medicinas Gratuitas, Personas con Discapacidad, becas, entre otros.

Confió en que el presupuesto del proximo año garantice la permanencia de programas sociales e inversiones estratégicas.

"No se pueden bajar los presupuestos para el próximo año ni para adelante, se tienen que incrementar a los niveles que va determinando la carestía. Todo esto se ha logrado sin aumentar impuestos, sin endeudar al país y lo que se vislumbra es que el presupuesto será con las restricciones que hacen los diputados por la circunstancia económica internacional pero va a garantizarse la existencia de programas sociales".

Sobre el proceso electoral 2021 dejó en claro que la Delegación de la Secretaría del Bienestar no será fachada de ningún partido y habrá separación total.

Incluso se pidió a los interesados en contender en los comicios que se separaran del cargo para evitar malos entendidos y malos manejos.

El delito electoral se considera grave por lo que el área no incurrirá en ningún anomalías que conlleven a fraude electoral, por ello habrá separación total y que no se afectará la entrega de apoyos a los beneficiarios.

"El principal aporte que hace la Cuarta Transformación es la democracia electoral y participativa. Ahora hay un programa que estamos piloteando que tiene que ver con dragados y desazolves a las lagunas".

Recordó que se otorgó 2 millones de créditos a la palabra a los empresarios que se solidarizaron y no despidieron personal durante la pandemia.

Además las Secretarías de Economía y del Bienestar otorgaron otros más a microempresas familiares formales e informales, de las cuales 117 mil fueron de Veracruz.

Se ejercicio en total 50 mil millones de pesos que se obtuvieron recuperando impuestos que antes evadían 15 grandes empresas como Femsa, Walmart, Modelo, entre otros.

Dijo que en el transcurso de la pandemia se perdió un millón de empleos pero en últimos días se logró recuperar fuentes laborales.

Y se sumarán las que generen los proyectos Dos Bocas, Santa Lucía, Corredor Transístmico y Tren Maya.

"Se dieron más de 160 mil subsidios para ampliaciones de vivienda y mejoras. Aplican en Veracruz más de 125 mil de esos subsidios y cada uno genera no menos de cinco empleos. Hablamos de programas como La Escuela Es Nuestra que están generando entre 10 y 15 empleos y generan efectos multiplicadores".

Finalmente señaló que la Secretaría del Bienestar suspendió a 15 empresas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro debido a que se detectaron malos manejos del esquema.

Sin embargo, se garantizó que los jóvenes siguieran empadronados.

"Sufrió mejoras este año. A través de Servidores de la Nación se formó la figura de mentores, que revisan que los vínculos entre tutor y becario exista. Además se redujo por reglas de operación el reclutamiento de todos los que eran tutores, es decir, las personas morales no pueden tener más de 20, las físicas no más de cinco, las áreas de gobierno no más de cinco o 10 personas y con eso hay más control".