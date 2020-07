Intenta PMA clausurar crematorio La Luz en Veracruz

La Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz intentó colocar sellos de clausura en el crematorio La Luz por presuntas irregularidades en la incineración, sin embargo, los propietarios afirmaron contar con los documentos correspondientes y acusaron que los querían multar con 400 mil pesos pero sin ningún fundamento.

Alfredo Sánchez López, apoderado legal del crematorio, advirtió que presentarán una denuncia en contra de los servidores públicos ya que el crematorio tiene en orden los documentos para incinerar e incluso para el manejo de defunciones por Covid.

"Están cometiendo un abuso de autoridad, aquí están los permisos. No se tiene que acatar la clausura porque nunca se agotó el procedimiento. El procedimiento no fue elaborado con las formalidades jurídicas necesarias. Hay un abuso de autoridad de los servidores públicos y vamos a proceder en su contra porque no quiso leer los referendos".

Karime Miranda García, Subprocuradora de Asuntos Jurídicos de la PMA, aseguró que realizaron una inspección en el lugar y se les dio un plazo de 5 días a la empresa para cumplir con los requerimientos, sin embargo, supuestamente no entregaron los permisos correspondientes.

Señaló que la ley faculta a la Procuraduría del Medio Ambiente para realizar las clausuras en caso de riesgo ambiental, sin embargo, los propietarios del lugar presentaron la documentación correspondiente.

"Le pedimos todos los permisos que como lugar deben de tener a fin de realizar sus actividades y no presentan ningún permiso y estamos en una situación de riesgo epidemiológico infeccioso como es el Covid, tenemos que verificar su manifiesto de impacto ambiental, no tienen registro generador, su licencia de operamiento, su cédula de operación anual".

El personal que labora en el crematorio impidió que les colocarán los sellos, sin embargo, la PMA afirmó que el lugar estaba clausurado y que interpondrán una denuncia penal por quebrantamiento de sellos.

Miranda García, señaló que el año pasado interpusieron una denuncia similar contra concesionarios de un relleno sanitario y se hizo la vinculación a proceso.

Señaló que la Procuraduría da por hecho que se colocaron los sellos y el crematorio no podrá operar y si lo hacen tendrán que atenerse a las denuncias penales en su contra.