Integrantes del MRD se manifestarán por altas tarifas eléctricas

Integrantes del Movimiento Renovador Democrático anunciaron que se manifestarán a finales de mes para quejarse por las altas tarifas eléctricas que se le cobran a los veracruzanos.

Marco Antonio Moncayo Parra, presidente de la agrupación, se quejó por la insensibilidad de las autoridades por lo que dijo que se manifestarán e incluso podrían tomar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en la avenida Salvador Díaz Mirón.

Acusó que a pesar de que algunos veracruzanos están en cuarentena o enfermos de coronavirus, la CFE hace los cortes de energía de manera inmediata.

Pidió sensibilidad ya que muchos se quedaron sin empleo y no pueden solventar los recibos.

"Puede ser una manifestación y puede llegar hasta a la toma de las instalaciones para hacer sentir la protesta. Será el lunes 28 a las 10 de la mañana. Son momentos en que empiezan a llegar los recibos y también las quejas".

Recordó que ante la emergencia sanitaria se requiere del servicio de energía eléctrica, pues aunque se han dado cambios de semáforo la población debe mantener las medidas preventivas y los servicios son parte fundamental.

Consideró injusto que no se concrete una reclasificación de tarifas para el estado de Veracruz, cuando entidades como Tabasco pagan menos por el consumo.

"Por que a Tabasco sí tienen los mismos calores, tiene una tarifa preferencial y aún así no pagan, les condonaron y aún así no pagan y nosotros que sí pagamos nos tratan como quieren. Vas a la Profeco y es omisa y es tiempo y dinero y es dinero que la gente no tiene".

Convocó a los ciudadanos que deseen sumarse al movimiento a presentarse el día 28 de septiembre afuera de las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad en donde realizarán el plantón.