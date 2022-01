Puntualizó que esta modalidad surge ante el incremento de casos por la nueva variante y para dar más cobertura y facilidad a pacientes de las zonas de Paso del Toro, la Riviera Veracruzana y sus alrededores, además de que la logística del sitio ayuda para manejarlo de tal manera.

El Doctor Noé, explicó que gracias a las instalaciones es que se puede llevar a cabo, además de que el proceso es de muy poco pasos a seguir.

"Habrá una carpa, información a la vista y lo mejor de todo es que podrán hacerse la prueba usando la calle paralela al boulevard Miguel Alemán que está al pie de la delegación, sin descender del vehículo. Esta modalidad agilizará la operación a través de un trámite muy sencillo de cobro en ventanilla y posteriormente el químico le dará indicaciones para la toma".

A partir del 20 de enero en horarios de 8 am a 4 pm de lunes a sábado, la ciudadanía podrá asistir a realizarse la prueba rápida de antígenos y la de PCR.

"Los estudios que se llevarán a cabo son la prueba rápida de antígenos de 8 am a 4 pm y los pacientes no requieren preparación previa. Y el estudio de PCR el cual es muestra nasofaríngea, orofaríngea y se requiere no ingerir medicamentos antivirales, no hacer aseo dental, no realizar enjuague bucal y no ingerir bebidas y alimentos por lo menos 4 horas antes de la toma de la muestra, este estudio tiene un horario más reducido de 8 am a 10:30 am debido a las condiciones que se requieren y el resultado se entrega en menos de 48 horas".

La prueba rápida de antígenos tiene un costo de $429 pesos y la PCR de $2,300 pesos en modalidades de pago efectivo o tarjeta.

El Doctor Noé, aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a continuar con las medidas sanitarias.

"Invito a la gente a que nos sigamos cuidando, que conservemos las medidas sanitarias, pues aunque esta nueva variante no es más letal, si es más contagiosa, por ello todo está en la seriedad y en la delegación estamos haciendo todos los esfuerzos y estrategias para facilitar las atenciones a las personas que lo requieran", concluyó.