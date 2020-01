Insta Yunes Landa a reajuste presupuestal

Las instituciones consolidadas del país deben aprovecharse para poner orden, pues las de reciente creación no han dado resultados, señaló el diputado federal del PRI, Héctor Yunes Landa.

A su parecer debe valorarse la incursión de la Marina Armada de México a los puertos, pues podría resultar favorable.

Acusó que hay instituciones a las que están restando autonomía y no hay aciertos del actual gobierno federal.

“Un acierto no lo veo, no es el ánimo de cuestionar por cuestionar. Hemos hecho propuestas, pero no hay que reconocer. Dicen que no son corruptos, pero vemos un embajador nombrado por ellos”.

Advirtió que 2020 se tornará más complicado para México en lo económico, político y social, por ello los legisladores apoyarán con la creación de herramientas que necesite el gobierno federal para facilitar su tarea.

Pidió ajustes al presupuesto sobre todo por los recortes tan altos al campo, pues acusó que el dinero se pretende canalizar a programas electorales y no a rubros claves del país.

Además este año habrá un alto subejercicio para canalizar discrecionalmente el dinero a ciertos rubros.

Criticó el actuar de los secretarios del gobierno durante las comparecencias, en especial el de Salud, quien evadió responder a los cuestionamientos, aunado a que no hay resultados, por lo que llamó a implementar una verdadera estrategia que mejore las condiciones del país.

“Que se entiendan mejor con los alcaldes porque están quitando recursos y lo que debe hacerse es trabajar juntos”, concluyó.