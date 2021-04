Insisten PRI-PAN-PRD; hay en Veracruz persecución política

Representantes de los partidos que integran la Alianza Veracruz Va rumbo a los comicios del 6 de junio acusaron persecución política del gobierno estatal hacia sus candidatos y exigieron frenarla.

Sin embargo fueron sorprendidos ante el cuestionamiento de casos, como el de un aspirante en Minatitlán, señalado por feministas en un caso que no inició en este año electoral 2021.

El presidente del PAN en el estado, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, acusó hostigamiento del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez -no lo mencionó por su nombre- contra las voces opositoras a su régimen, y dijo que en menos de 2 meses se han realizado detenciones contra de candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD Veracruz Va a distintos cargos de elección popular.

"Vemos con gran preocupación que estos órganos -no los mencionó- con facultades para proteger a la ciudadanía, para perseguir a los verdaderos delincuentes y para garantizar la justicia a miles de familias que han sido víctimas de la violencia, hoy son la herramienta de Morena para amedrentar a las voces opositoras al gobierno.

"Hoy, mientras las familias de personas desaparecidas, familias de víctimas de feminicidios y miles de mujeres y niñas esperan justicia, las autoridades encargadas de hacerlo están ocupadas intentando amagar y silenciar a la oposición. Por eso nos sumamos a la exigencia de alto a la represión política, alto al mal uso de los órganos de procuración de justicia, alto al hostigamiento, alto al autoritarismo", expresó Guzmán Avilés.

Señaló detenciones forzadas con un claro mensaje del gobierno estatal hacia la oposición.

PRECANDIDATO VS FEMINISTAS

En la rueda de prensa se cuestionó a los representantes partidistas sobre la acusación contra un aspirante a un cargo de elección popular de esa alianza PRI-PAN-PRD, detenido por el presunto delito de secuestro en agravio de una mujer de identidad reservada.

Se preguntó si acusar politización en ese caso específico sería tanto como afirmar que las feministas tienen relaciones políticas con el gobierno, y la respuesta de Guzmán Avilés fue:

"No, no, en ningún momento. Le estamos pidiendo al gobierno que no lo utilice en momentos en los cuales sea como candidato. Él tiene que mencionar y sobre todo, actuar de acuerdo a derecho. Pero sobre todo, ¿si este proceso inició en el 2020, es el momento preciso de hacerlo? Hay muchos expedientes que están en espera", adujo el presidente del PAN Estatal.

Sobre esa misma pregunta, el priista Marlon Ramírez respondió que "en nuestro partido a nivel nacional y a nivel local hemos suscrito las acciones afirmativas del 3 de 3 para evitar que personas que sean violadores, acosadores, deudores de pensiones alimenticias puedan ser candidatos".