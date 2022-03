Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz, señaló que abogados se negaron en algunos casos a defender a ciertos clientes porque son reincidentes.

"Llegó un asunto donde un joven cometió 20 asaltos en un OXXO, a lo mejor porque no quiere trabajar y se le hizo fácil. No atendimos ese asunto, tiene derecho a una defensa adecuada pero es muy difícil que salga sobre todo porque esas empresas tienen vídeo y se ve que cometen esos delitos en 20 ocasiones y es preferible no meternos en esas situaciones".

Destacó la importancia de denunciar para que se investigue y se detenga a los delincuentes, recordando que no se puede hacer justicia por propia mano y a raíz de la reforma penal de 2008 se debe efectuar la reparación del daño.

"La víctima antes tenía derecho a que se imparta justicia y de acuerdo a la reforma penal 2008, tiene derecho a que se le haga la reparación del daño. Al no haber justicia la gente empezó a hacerse justicia por propia mano pero no se puede.

"Si se mata a alguien la reparación del daño es de 5 mil veces el salario que percibía el finado".

El abogado consideró que hasta que no haya un plan integral para recuperar el empleo no disminuirá la inseguridad.

Y es que muchas familias se quedaron sin trabajo y en su desesperación asaltan y roban.

"Es un grave problema y un fenómeno social que se está viendo cada día más porque no hay una plataforma de seguridad".

Cabe recordar que recientemente agrupaciones de taxistas y de agentes inmobiliarios denunciaron públicamente que fueron constantes víctimas de la inseguridad en las últimas dos semanas.

