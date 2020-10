Inseguridad en Veracruz y Tabasco aumentó; operativos, sin resultados: Canacintra

La inseguridad aumentó en Veracruz y Tabasco y los operativos de la autoridad no han dado resultados, advirtió la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Claudia de la Huerta.

En el caso de Veracruz alertó por un número de secuestros en los municipios de Córdoba y Orizaba, además del robo a transeúnte, comercios y asaltos a usuarios bancarios.

Por ello dijo que es indispensable que las autoridades coordinen de mejor manera las acciones y refuercen los operativos en la zona centro y el resto de la entidad.

"Muchas veces los malos cambian de estados de uno a otro debido a la cercanía que tenemos, pero la inseguridad es un factor que nos está pegando muy fuerte. Las autoridades creen que están haciendo algo pero los resultados no los vemos tan fuertes, esta la guardia nacional, los militares, los marinos pero los resultados no se ven resultados".

Admitió que se llevan a cabo encuentros periódicos entre autoridades y empresarios, sin embargo, los resultados no son palpables.

Por otro lado admitió que no se ha dado una reactivación económica de los empresarios veracruzanos, ya que el beneficio en temas petroleros ha sido para empresas nacionales.

Además los proyectos como Dos Bocas no alcanzan a beneficiar a todos.

"No hemos visto beneficio, han bajado empresas de otros estados, realmente para el Estado de Veracruz no hay mucho beneficio. En Tabasco unos pocos empresarios están tratando de entrar a Dos Bocas, pero no es tan fácil".

Consideró que debe existir un trabajo coordinado entre Gobierno, empresarios y sociedad para hacer frente a los problemas que alejan al país.