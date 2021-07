insabi_asegura_mandar_medicamentos_a_veracruz,_pero_no_llegan_al_puerto:_madre

En la reunión sostenida con autoridades de la secretaría de salud federal y del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), las madres de niños con cáncer fueron notificadas de que los medicamentos si se enviaron al estado de Veracruz , pero la pregunta de las afectadas es ¿entonces por qué no llegaron?.

"Se las envían a Xalapa y no entiendo porqué las autoridades no nos las envían a nosotros, no entendemos esa parte...ellos dicen que si lo envían pero nosotros todo el tiempo andamos buscando la medicina, por eso pedimos que vengan las autoridades a hacer una investigación al hospital de alta especialidad y a la torre pediátrica".

Gato encerrado

Insabi incluso les dio un disco con la información fehaciente de que las medicinas fueron enviadas entre el 20 y 25 de junio, con varias claves llegaron al estado, pero jamás llegaron a sus hijos.

"¿Porqué el Secretario de Salud del estado o CECAN (Centro Estatal de Cancerología) no envían nuestros medicamentos?, eso es lo que ellos van a investigar (INSABI), otra de las cosas en que se comprometieron es que los medicamentos llegarán entre el día 12 al 16 de Argentina y Corea", dijo la señora Cora.

INSABI asegura si manda el medicamento, pero a Veracruz puerto no llega, fue lo que indicó la señora Cora, madre de un menor con cáncer y que lleva más de una semana manifestándose por la falta del mismo.

Nadie sabe nada

Por su parte Maribel Lázaro Santiago, madre de otro pequeño asegura que en Ciudad de México le dijeron que los medicamentos son enviados a una sede o instancia en Xalapa de donde se encargan de distribuirlos a varios hospitales del estado.

Los representantes de INSABI no pudieron responder que es lo que está pasando en Veracruz, "Es lo que nosotros les reclamamos, ¿cómo es posible que no sepan en manos de quien se recibió el medicamento porque acá a Veracruz no ha llegado nada, tenemos que estarlos consiguiendo pidiendo apoyo a las asociaciones".

