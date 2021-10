"Iniciaremos un proceso gradual (...) esa no es una convocatoria pública, la convocatoria la van a hacer 28 hospitales del estado de Veracruz, del norte hasta el sur, hospitales de PEMEX, de la naval, del IMSS, del ISSSTE, la SEDENA, también de SESVER".

Aclaró que estos hospitales y los doctores que traten a estos jóvenes, de los cuales tienen y conocen sus expedientes médicos, por lo que saben las comorbilidades que padecen, serán los que avisen a los padres o a los mismos beneficiados para que vayan a vacunarse.

Comunicó que no a todos se vacunarán al mismo tiempo, "son nueve mil 295 jóvenes para ser más exactos, empezamos desde el hospital regional de Poza Rica, todo esto es de PEMEX, hospital general de Veracruz, de Minatitlán, de Nanchital, cada hospital tiene un número de vacunas que va a aplicar porque son los jóvenes que están en cada uno de ellos".

Filtros

El hospital de Poza Rica, por ejemplo, tiene estimados 180 jóvenes a vacunar. La vacunación se llevará a cabo con previa revisión de los médicos que verificarán que cada "candidato" se ajuste a la tabla de comorbilidades que se dio a conocer en el sitio mivacuna.gob.mx.

Huerta Ladrón de Guevara hizo también el llamado a quienes no tienen atención médica y crean tener comorbilidades y ser del rango de edad solicitado, para que ingresen a la plataforma y se registren para solicitar la valoración y ser inoculados.

"Queremos hacer esta aplicación lo antes posible por la salud de estos muchachos, van a ser vacunados con Pfizer, que es la vacuna que es para ellos y necesitamos la segunda dosis no antes de 21 días, no después de 42 días, entonces queremos cumplir los tiempos en la medida de que los propios hospitales van a estar abriendo a partir del miércoles", externó el representante federal. Aún no hay fecha de término de estas vacunas para jóvenes con comorbilidad.