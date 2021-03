Infiltran yunistas al IMSS de Veracruz, acusan

Una red de tráfico de influencias y corrupción funciona en la Delegación Norte del IMSS Veracruz, bajo el amparo de los gobiernos del PRI y del PAN.

Se descubrió la asignación de contratos del servicio subrogado de hemodiálisis a un grupo que opera desde Acapulco con un contrato ventajoso.

De acuerdo con la solicitud 006410063321 presentada ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, una de ellas es la empresa “Operadora de Servicios de Salud Santa Lucía SA de CV”.

Los contratos asignados presentan irregularidades.

Ingresó en los concursos para las licitaciones AA-050GYR014-E1007-2020 y LA-050GYR014-E11-2021 para dar servicio de hemodiálisis a 2 mil 392 pacientes con enfermedades renales, para lo cual presentó documentación e instalaciones de la empresa “Gifyt” que había sido dada de baja por incumplimiento, que derivó en el fallecimiento de pacientes.

“Santa Lucía” recibió las asignaciones por favorecimiento firmadas por los funcionarios Ana Laura Puig Lagunes, Lucio Sánchez Aguilar, Félix Lara Posadas, Sonia Beatriz Salamanca Domínguez y Carlos Alberto Navarrete Sánchez, hijo de Carlos Alberto Navarrete Escobar, ex subsecretario de Salud del gobierno del panista de Miguel Ángel Yunes Linares y también compadre del ex director del IMSS Juan Molinar Horcasitas, recordado por el caso no resuelto de negligencia en el incendio de la guardería ABC subrogada por el Instituto, donde murieron 549 niñas y niños.

El responsable sanitario de la Unidad de Hemodiálisis “Santa Lucía”, es el nefrólogo Aristóteles Guerrero Díaz, a quien se le inició la carpeta de investigación FED/GRO/ACAP/0000967/2019 en la Fiscalía General de la República con sede en Guerrero, por el robo de colchones propiedad del ISSSTE, que fueron utilizados con fines político electorales para favorecer al candidato del PRI, Bonerje Arredondo Carmona, a quien le dieron el material para regalarlo en acto de campaña donde también participó la hermana del médico, Cristina Quintero Díaz, quien iba en la fórmula como síndica procuradora propietaria.

Para la atención y traslado de pacientes imposibilitados para trasladarse por sí mismos, “Santa Lucía” presentó al IMSS un contrato con el servicio de ambulancias “Médica del Futuro” con firma escaneada de la credencial de elector de Francisco Navarrete Pioquinto, responsable del área Administrativa de “Santa Lucía” y aun así, el Instituto le dio validez a la operación.

Lo mismo ocurrió con el servicio de análisis clínicos.

Bajo la dirección de Zoé Robledo como titular del IMSS, a la empresa Gifyt SA de CV le fue retirada la concesión pues sus instalaciones se inundan en temporada de lluvia y los pacientes eran atendidos con agua de drenaje a las rodillas.

Con ello se demuestra que en el IMSS delegación Veracruz-Norte hay total libertad para funcionar al margen de la ley.