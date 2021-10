Resaltó que ningún plantel educativo debe estar sin agua potable bajo ninguna circunstancia, y en los casos de adeudos se debe hacer lo necesario para que reabran sus puertas.

Recordó que una condición dentro del catálogo de 9 puntos establecidos por las autoridades sanitarias y educativas para reabrir las escuelas es que éstas tengan disponibilidad de agua potable.

"Se necesita el lavado de manos; ni siquiera hablo del gel o del sanitizante: el agua es fundamental y por estar en pandemia tendría que ser fundamental", subrayó Zúñiga Mezano.

Dijo que el presupuesto de Espacios Educativos no se ha ejercido durante la pandemia y debería destinarse a resolver las carencias de las escuelas, entre ellas el suministro de agua potable y electricidad.

Sugirió buscar convenios para pagar adeudos, pero dejó en claro que ningún plantel educativo debe estar sin agua potable.

"No puede ser una justificación que una escuela pública no tenga para pagar agua y luz, debe haber una partida especial y emergente para apoyar a esas escuelas (...); no puede ser que una escuela esté cerrada no porque no quieran regresar los maestros o los alumnos, sino porque no hayan pagado el agua", puntualizó Zúñiga Mezano.