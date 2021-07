incertidumbre_entre_abogados

Josafat Cordero Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados Laboralistas A. C. de Veracruz, manifestó la preocupación del sector de litigantes porque a tres meses de que entre en vigor la operación de la justicia laboral desde el Poder Judicial, aún no se conoce ni la forma de designación de jueces y si la infraestructura está lista para este ejercicio.

"Hasta hoy no sabemos cómo va a ser la designación de los jueces, si va a ser designación directa o por oposición, no sabemos nada, a pesar de que hemos solicitado al tribunal insistentemente que nos reciban incluso por escrito lo hemos solicitado; la infraestructura no sabemos dónde está, esa es la preocupación", comenta el presidente.