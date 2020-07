Incendio en edificio prende focos rojos

Urge que municipios vigilen las condiciones de las construcciones: Colegio de Arquitectos Muchas edificaciones incumplen normas

Después del incendio de hace unos días en un edificio de la zona costera de Boca del Río, los cuestionamientos acerca de cómo y en qué condiciones se encuentran algunos edificios respecto a sus sistemas contra incendios y si la reglamentación a la hora de la construcción de los mismos debe ser endurecida por las autoridades, ha saltado a la palestra pública.

Por ello, para el Vicepresidente del Colegio de Arquitectos en Veracruz, Rodolfo Poblete Saldaña, es importante que se cumpla el reglamento de construcción del puerto de Veracruz en el que ya se especifica que todo edificio debe tener este sistema contra incendios.

"Lamentablemente no todos los edificios cuentan con ese sistema, la mayoría si cumple pero es importante el mantenimiento como tal, lamentablemente en el caso de la Torre JV el sistema contra incendio tuvo una falla, la red de hidrantes no funcionó y la manguera de bomberos no llega a tanta altura y si esto pasa tendríamos que utilizar los rociadores", dice el arquitecto.

El vicepresidente del colegio asegura que hay que hacer énfasis para que se cumplan dichas normas y no suceda esto.

"Fíjate que en el reglamento de construcción del puerto de Veracruz que ya tiene un reglamento ya se especifica el uso de ese sistema contra incendio pero ahora hay que estar muy pendiente de que esto se utilice".

Reglamento

Poblete Saldaña aseguró que en el municipio de Boca del Río se está trabajando y detallando en un reglamento de construcción que está cerca de autorizarse y se está incluyendo en él que sea obligatorio el uso o se tome en cuenta la instalación de esos sistemas contra incendio.

"El reglamento del estado de Veracruz también lo contempla de manera general en el cual menciona que debe incluir hidrantes, bomba sisterna para poder utilizarla en caso de estos desastres".

Dijo que el colegio estará pendiente para que se cumplan los reglamentos vigentes y exhortó a la ciudadanía que ocupe estos edificios que estén al pendiente de que el sistema tenga mantenimiento.