Improvisan señalamiento para bache profundo en calle de Veracruz

"Nosotros aquí hemos puesto de todo pero no sé si no lo ven, libran o qué, hasta ahorita no sabemos de quién es la obra pero está lleno de agua. Creemos que se pudo haber hundido esa parte pero no deberían esperar a que se haga más grande para arreglarlo" dijo trabajador de la zona.

Comentaron que aunque el hoyo esté aparentemente angosto, les preocupa ya que se puede apreciar que por abajo del pavimento está hueco, por lo que advierten podría llegar a extenderse y provocar un socavón. Además manifestaron que patrullas han pasado por esa calle y tan solo lo esquivan.

Piden a las autoridades correspondientes atiendan la situación y eviten algún hundimiento en la calle.

