Impide Mesa Interinstitucional de Seguridad robos a escuelas en Veracruz

A través de la coordinación de la Mesa Interinstitucional de Seguridad se ha impedido que se concreten por lo menos 3 intentos de robo al mes en escuelas de la región Veracruz.

Participan en el esquema la Secretaría de Educación de Veracruz, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y otras instituciones.

Diana Santiago Huesca, delegada de la SEV, señaló que de marzo a la fecha se han suscitado 16 robos a planteles del municipio Veracruz, en especial por tubería de cobre y cables de aires acondicionado.

Por indicaciones del secretario Zenyazen Escobar García, han atendido las denuncias y apoyado a recuperar el material perdido.

Admitió que se complica cuando se trata de tubería o material de cobre debido a que no se encuentran inventariados, sin embargo, se brinda el respaldo.

Además el representante de Escuela Segura en la Delegación, Luis Castillo, ha acompañado a los directores de las escuelas a la Fiscalía Regional a presentar la denuncia para que pueda intervenir el seguro institucional y restituir lo inventariado.

"Tenemos un chat que nos permite que al momento en el que un director o padre de familia nos reporta algo raro en los alrededores de la escuela, la Policía Naval llega en menos de cinco minutos. Nos hemos encontrado tanques de gas en la banqueta, puertas abiertas pero no han logrado entrar a las escuelas por la pronta actuación de las fuerzas de seguridad. Estamos coordinados con las fuerzas de seguridad".

La SEV ha distribuido al menos 15 equipos de videovigilancia en escuelas, sobre todo a aquellas que no puedan ser intervenidas por falta de escrituras, hayan interpuesto una denuncia y cuya infraestructura no sea del todo segura ante los amantes de lo ajeno.

Lamentó que representantes del Ayuntamiento de Veracruz, con la Comisión de Educación, no se sumen a la Mesa Interinstitucional de Seguridad y limite la participación de la Policía Municipal.

"Para mi es doloroso que haya señalamientos de que no se hace nada cuando las acciones han sido contundentes y de acompañamiento. La mayoría de las escuelas son sectores que debería estar cuidando la Policía Municipal y no ha sido parte de nuestra Mesa porque el ayuntamiento no participa. Estoy agradecida con la Guardia Nacional y la Policía Estatal".

La Mesa Interinstitucional de Seguridad fue instalada en febrero de 2019 y opera de manera permanente.

Forman parte de ella la Policía Naval, Fuerza Civil, Seguridad Pública, Policía Federal, Fiscalía General y el C5.

Se invita también a los Ayuntamientos de Boca Del Río, Medellín y Veracruz.