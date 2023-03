Imparables, los feminicidios y las desapariciones de mujeres en Veracruz

En enero de 2023 se cometieron ocho feminicidios en el estado Veracruz, es decir, ocho casos que cumplen con las razones de género que el Código Penal local establece para ser considerados como feminicidios, pero también hubo 84 desapariciones de mujeres, 5 homicidios de mujeres y 20 agresiones.

De acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer mes de este año se reportaron 68 feminicidios en el país y Oaxaca encabezó la lista con 10 casos. Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en casos oficiales de feminicidios, según el último reporte del SESNSP.

En el caso del estado de Veracruz los feminicidios se cometieron en los municipios de Coatzacoalcos, Isla, Las Choapas, Papantla, San Andrés, Tierra Blanca y Veracruz.

Estela Casados González, Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, dijo que falta sumar lo ocurrido en febrero. Admitió que poco se ha hecho con las alertas de género.

En el caso de la entidad veracruzana se cuenta con dos alertas: una por feminicidio y otra por agravio comparado. A la vez se busca una tercera, por desaparición forzada.

"No se ha hecho un informe a la opinión pública pero los grupos de trabajo que el Gobierno Federal ha organizado para darle seguimiento a las declaratorias de alerta no han sido convocados para tal fin ni se han dado informes de avances. Desconocemos como población veracruzana que se está haciendo, salvo algunas cuestiones que llegan a darse a conocer".

Insistió en que no existe información ni acciones respecto a las alertas para cambiar cualitativamente la situación. Es decir, continúan los feminicidios y la violencia.

El Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana realiza la clasificación de cuatro tipos de violencia: feminicidio, desaparición, homicidios y agresiones o tipos y modalidades de violencia.

Entre los feminicidios de este año están: Sara Hilda Olarte Cid, en Xalapa; Karina Casillas Gutiérrez, en Veracruz; Verónica Fernández Trujillo, en Orizaba; Bibi, en Coatzacoalcos; Zuleima en Isla; María Gloria, en Tierra Blanca y Yazmín en Papantla.

SIN CONTINUIDAD Y CON IMPUNIDAD

Las acciones emitidas para erradicar los feminicidios y la violencia de género en Veracruz no tienen continuidad y por lo tanto no hay resultados. Nancy Torres Castañeda, de la agrupación Colmena Verde, recordó que en 2016 se emitió la alerta de género por violencia feminicida pero no implicó acciones a favor de la mujer.

Además, la mayoría de los casos queda impune y no se efectúan campañas de prevención de cualquier tipo de violencia. Recordó el caso de Monserrat Bendímez y otros con más antigüedad que no fueron resueltos, incluso hay muchos feminicidas que quedaron libres.

"Los feminicidios son una constante no nada más en nuestro estado y en lugar de disminuir las acciones se les debería de evaluar porque no se ve un trabajo de prevención, sanción y mucho menos de erradicación de la violencia feminicida o de cualquier otro tipo de violencia".

Acusó que para las veracruzanas es difícil acceder a un debido proceso y poder tener justicia, por eso es importante visibilizar la impunidad y la existencia de la violencia, ya que ninguna mujer se encuentra exenta de ella.

Por ello deberían respetarse los protocolos y procesos pues hay municipios sin institutos de la mujer, cuando los 212 deberían contar con ellos, así como con un área con perspectiva de género para que las mujeres accedan si son víctimas de violencia y sean acompañadas en los procesos.

"La verdad es que estamos muy consternadas porque hay organismos como el Instituto Veracruzano de las Mujeres que sigue sin titular y hay municipio que no tienen estos institutos. Vemos los casos que van a la alza, las cifras no disminuyen y estamos en proceso de una tercera alerta de género, por desaparición forzada".

Recordó que el Instituto Veracruzano de las Mujeres continúa sin titular cuando el proceso indica que ya no debería estar un encargado del área.

/ct