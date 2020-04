Ignora Yunes Márquez la Fase 3; no evita aglomeración

Al decretarse la Fase 3 de la contingencia sanitaria, en redes sociales le ha llovido críticas al alcalde porteño Fernando Yunes Márquez pues el municipio parece no entender del peligro que significa no acatar las recomendaciones de confinamiento y cierre de lugares no esenciales.

Al parecer tanto autoridades de la ciudad de Veracruz como los mismos locatarios, comerciantes y ciudadanía parece ignorarlo.

Existe una importante aglomeración en los mercados del puerto de Veracruz, en el "Miguel Hidalgo", "Unidad Veracruzana" y "Malibrán" así como en sus alrededores, el tránsito de personas sigue siendo importante como si no hubiera una pandemia.

Es cierto que después de las 15 horas la afluencia disminuye pero al parecer las autoridades no hacen nada por evitar dicha concentración de gente.

El Ayuntamiento de Veracruz, encabezado por el alcalde Fernando Yunes Márquez es totalmente omiso a lo que sucede en varios puntos de la ciudad.

Omisión total

Mercados, bares, cantinas, centros nocturnos, mercerías, papelerías, puestos ambulantes, neverías, zapaterías, tiendas de ropa, telas, electrodomésticos y un sin fin de negocios que no son elementales para la vida del ser humano siguen atendiendo a la gente, algunos considerando las medidas preventivas pero otros no.

Casi todo está abierto como si fuera un día de primavera normal, sin inspectores de comercio o personal del ayuntamiento que tenga que ver con la salubridad pública o que vigilen si las medidas preventivas de salud se están tomando en los puestos o en los mercados.

Una total indiferencia por parte de la autoridad municipal y sus respectivas direcciones.