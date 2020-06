Ignora Ayuntamiento de Veracruz quejas ciudadanas

Zoila López a sus 50 años vive su cuarto cáncer: el de piel, pero además tiene que enfrentar el desinterés de las autoridades en cada una de las solicitudes que les ha hecho.

Con su domicilio ubicado en la calle Magdalena Márquez del fraccionamiento Villa Rica, la señora tuvo que pagar de su propio bolsillo un trascabo y un volteo para limpiar el andador arenoso que se encuentra a unos metros de su casa, ya que el espacio era prácticamente un basurero y servía de refugio a vagabundos y adictos.

De aquí para allá

El 29 de enero, la señora Zoila acudió al Ayuntamiento de Veracruz y entregó un oficio a la dirección de Tránsito Municipal, dirigido a Arturo García García, para pedir que retiraran dos "autos macetas" y una lancha que por meses han estado ahí.

"Tránsito no procedió mi petición (...) en Gobernación me mandan a Parques y Jardines para que hablara con el ingeniero, fui y salió un empleado, me dijo que el ´inge´ no estaba y que los costos de limpieza eran por mi cuenta, pues no se trataba de una iglesia, parque o escuela".

Después de esto fue enviada de nuevo al Centro de la ciudad, ahí se dio cuenta que las oficinas como en Gobernación, solo se echaban "la bolita" y decidió ya no pedir apoyo al Ayuntamiento.

Invasores

Ella misma tuvo que pagar los seis viajes del volteo con escombros, animales muertos, basura, heces fecales, muebles y demás desechos.

Días después, unos 14 "paracaidistas" se acercaron para preguntarle si les vendía el terreno, al contestarles que no se vende, dos mujeres y dos varones que dicen pertenecer a una Unión Popular le sentenciaron "pónganle precio o de todos modos le van a perder porque nos vamos a meter".

"Vinieron cuatro a hablar conmigo, pero metros más adelante habían otros10, llegaron en plan de amedrentamiento, ese es un terreno que no es para eso", comentó.

Intentan robarle

Por si no fuera suficiente, el pasado 1 de junio, delincuentes aprovecharon que el ´nortazo´ alejó a la gente de la calle para romper uno de los candados de la reja de su casa, pero al no conseguirlo, se fueron.

La mujer se dirigió a las oficinas de Policía a denunciar, pero para que la denuncia fuera tomada en serio, le pidieron lo siguiente:

"Para la próxima tengo que tener un reloj y tengo que tomarle el video al tipo sin que se dé cuenta y que el reloj también aparezca en el video, pues no se puede tomar un video para una denuncia si no se ve la hora en la que sucede el hecho, la grabación debe ser hasta que el ladrón se vaya, las fotos no sirven", dijo resignada.