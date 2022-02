Dijo que en ocasiones la ciudadanía puede confundirse cuando hay un color para una entidad federativa y otros para sus municipios, pero el hecho es que en la demarcación religiosa a su cargo no se contempla cerrar las puertas.

No habrá cierre de templos católicos ante el cambio de semáforo epidemiológico por la variante Ómicron del Covid, porque los feligreses saben cuidarse y respetan las medidas de protección sanitaria, aseguró el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch .

"Nosotros no contemplamos eso porque si fuera un sitio abierto donde la gente anda sin cubrebocas, sin protección, todavía, pero yo creo que ésa es una cosa que tenemos que tomar en cuenta.

"Hay espacios como son las iglesias, donde si hay un espacio que se cuide es ahí: en las iglesias todo mundo está con el cubrebocas, la sana distancia y sobre todo, cuidándonos", puntualizó Briseño Arch.

IGUALDAD

Por otra parte, el obispo de Veracruz se dijo a favor de la igualdad y el respeto a todas las personas, tanto mujeres como hombres porque ambos merecen el mismo respeto y consideración.

"La postura de la Iglesia siempre ha sido la defensa de la mujer, pero no solamente la mujer: la dignidad, el no a la violencia va más allá de la mujer, no solamente es la mujer.

"Sin embargo el feminicidio es un hecho que no podemos negar y está ahí ese desvalorizar el papel tan importante que tiene la mujer en la sociedad. Debemos valorarla, sin caer en extremos donde solamente a la mujer se le protege y al hombre no. Hay que tener igualdad en todo", aseveró Briseño Arch.