"El hecho de que se diga que es ayuno, que es tiempo de no comer carne y suplirla con mariscos, no está bien, tomando en cuenta que es un alimento bastante carito; entonces no significa 'me privo de esto' como algo que tenga que ser de rigor, no es propiamente eso.

"Podemos ayunar de muchas otras cuestiones, entre ellas, aquéllas con las que estamos a gusto. Por ejemplo, si yo tomo, si yo consumo tal o equis bebida, en este tiempo me abstengo como una forma de ayunar, de fortalecer el espíritu; no es que si no puedo comer carne entonces voy a comer mariscos, no", puntualizó Flores Carranza.

El párroco de la Catedral de Veracruz resaltó que en las iglesias se mantienen las medidas sanitarias durante la pandemia del Covid: aforo de 50 por ciento en semáforo verde, sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial; además de aplicar la ceniza no en la frente de los feligreses sino en la cabeza.

VIACRUCIS

Flores Carranza confirmó que el viernes de esta semana el Viacrucis no será un acto multitudinario.

"No será procesión ni al exterior ni al interior. El Viacrucis serán 2 ó 3 personas que lo hagan en forma estática, no será presencial", dijo, aunque se transmitirá por redes sociales.

En su momento se determinará si ya en la Semana Santa habrá Viacrucis presencial.

/pn