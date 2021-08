El huracán Grace dejó daños en zonas arqueológicas en el norte del estado de Veracruz, pero no hay información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó Guillermo Macías Lagunes, secretario general de Asamblea Permanente de Asociaciones Civiles, con la comisión de Cultura y Turismo.

"Recibimos información de gente de El Tajín, del deterioro a una de las estructuras más importantes, que es la de las pinturas en la zona de El Tajín Chico. Desearía yo saber, y muchos más, qué respuesta tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre los daños ocasionados, porque sabemos que hubo muy graves en la zona arqueológica.

"Fueron dañadas todas las instalaciones de gastronomía que están en la zona arqueológica de El Tajín, sin contar los puestos de vendimia de los artesanos: estoy hablando de que ha afectado a más de 200 personas", subrayó Macías Lagunes.

Otros afectados, pero por la cancelación de visitas grupales, fueron los prestadores de servicios en Papantla y Zozocolco de Hidalgo, los dos pueblos mágicos en la zona norte del estado de Veracruz, quienes ya se habían preparado para el flujo turístico en agosto y septiembre.

"Por las afectaciones del huracán Grace se tuvieron que suspender, aunado a los colores y cambios de semáforo que ha tenido el estado de Veracruz, porque sí hubo afectación.

" El Instituto no nos ha dicho nada hasta ahorita. Los compañeros guías nos han informado de los graves daños en la zona norte del estado: no tienen agua, no tienen luz ni internet, todo a cuentagotas. Y otro de los problemas es la destrucción de las carreteras, y la energía eléctrica la van restableciendo por plazos", remarcó el representante de guías.

Cuestionó que al INAH a nivel nacional se le haya recortado el 75 por ciento del presupuesto y que las zonas arqueológicas estén en el abandono, pues dijo que generan muchos recursos a la federación.

Macías lamentó la falta de respuesta del delegado del INAH en el estado de Veracruz.