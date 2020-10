Huésped denuncia abuso sexual en instalaciones de hotel en Veracruz

Una joven mujer que junto a una amiga se hospedó en el Hotel Lois, de la colonia Costa Verde, denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un empleado, el cual fue protegido por el consorcio y la Policía Municipal de Boca del Río.

Pese a que los administradores y dueños del conocido lugar se ofrecieron en el programa de acompañamiento ciudadano para resguardar posibles víctimas de violencia de género en la calle, ahora se niegan a responder por este hecho.

La joven hizo públicos estos hechos, pues informó que el pasado 25 de octubre de los corrientes, llegó a dicho lugar para hospedarse junto a una amiga a pasar la noche en el Hotel Lois.





La fémina aseguró que, tras haberse hospedado junto con una amiga en el hotel ubicado en el bulevar Manuel Ávila Camacho, alrededor de las 12 de la noche, uno de los trabajadores intentó meterla a la fuerza a una bodega, donde la tocó y le hizo insinuaciones sexuales.





Esto, luego de acudir a la recepción en busca de su acompañante, quien había salido a una tienda de autoservicio, razón por la que le pidió apoyo al recepcionista y al hombre que se encontraba trabajando con él.

´Fuimos a la parte de la alberca, que ya estaba cerrada, me llevó al sauna que no sirve prácticamente, seguimos caminando por los pasillos a oscuras y llegamos a una puerta y pregunté que qué era ahí y me dijo que una bodega, pero al momento de eso me toma de la parte de atrás y pues me arrimó su miembro y me toqueteó´, relató la victima.

Luego de forcejear con el sujeto logró soltarse y huir hasta su habitación, donde por fin encontró a su amiga y le contó lo sucedido, así que exigieron hablar con el gerente, pero los empleados se negaron.

Relató que incluso el personal llamó a la policía y envió cerca de 5 elementos de la Policía Municipal de Boca del Río para que las sacaran por la fuerza, por lo que ellas hicieron todo por hacerles saber lo que sucedió.





La mujer acusó que se les trató ´como delincuentes´, además de que el hombre fue protegido por los administradores, quienes negaron algún vínculo laboral con el sujeto.





Cabe señalar que la mujer identificada como J.G.T. agregó que tanto el gerente como la ama de llaves las agredieron y las despojaron de su teléfono celular, para evitar que se documentara el hecho. Además, elementos policiales intentaron detenerlas, tras una denuncia por parte del hotel.

La víctima hizo del conocimiento público el lamentable hecho con videos que grabó de los momentos en que fueron prácticamente criminalizadas por los empleados, quienes protegieron al presunto agresor sexual.