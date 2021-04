Hoteleros, con incertidumbre en segunda semana de vacaciones

La ocupación hotelera en la conurbación durante el viernes y sábado alcanzó entre el 60 y 70 por ciento, afirmó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.

Señaló que la afluencia de bañistas en playas de Veracruz y Boca del Río, no se vio reflejada en ocupación hotelera, sin embargo, el porcentaje señalado fue positivo, luego de una amplia temporada en números rojos.

Comentó que muchas familias que llegaron a las playas provenían de municipios aledaños por lo que no pernoctaron en hospedajes.

"Uno pensaría que todos los hoteles estarían llenos, pero la realidad es que no se vio así, lo que es la ocupación si registró mejores porcentajes que otros, pero la realidad es que el movimiento que se vio en las playas, no se vio reflejado en la ocupación hotelera, fue mucha gente local o ciudades o municipios cercanos, porque no se logró el porcentaje de 90 por ciento".

Aseguró que los hospedajes llevan a cabo los protocolos sanitarios pertinentes para reducir la probabilidad de contagios de coronavirus.

Se busca que no repunten los casos de Covid-19, pues implicaría un cambio de semáforo epidemiológico y con ello nuevas restricciones que afectarían la economía.

Recordó que el sector turístico fue de los más afectados desde el inicio de la pandemia pues solo se permitió a ciertos giros operar.

Consideró que el fin de semana largo de marzo fue más alentador que lo registrado durante la semana mayor.

"Estuvo similar o hasta un poco mejor que lo que va de las vacaciones de Semana Santa".

Finalmente admitió que existe incertidumbre sobre la Segunda semana vacacional pues desde el año pasado la gente dejó de reservar y optó por viajar si la pandemia lo permite.