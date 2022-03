Con el slogan de "Conviértete en un súper donante", a través de redes sociales organismos como Donación Altruista del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Veracruz, invitan a la ciudadanía a sumarse a esta campaña, para mayor información pueden llamar a los teléfonos: 229 930 0885 y al 297 121 8471.

Un solo donador puede salvar hasta 4 vidas y darle una oportunidad de vida a los pequeños que luchan contra esta enfermedad.

Noticia Relacionada Medallista olímpico urge apoyo para deportistas mexicanos

Los datos que proporcionan los donadores son confidenciales y podrán obtener los resultados de un estudio muy completo para conocer su estado de salud.

Requisitos

Entre los requisitos se encuentran contar con identificación oficial con fotografía, tener de 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos.

El día de la donación deberán ir en ayuno mínimo de 4 horas.

Es muy importante no estar bajo tratamiento médico, no haber ingerido bebidas alcohólicas las últimas 48 horas, no haberse sometido a cirugías mayores en los últimos 6 meses.

Las mujeres no podrán donar durante el embarazo ni en la lactancia. No haberse vacunado en el último mes y no haberse tatuado en el último año.

/pn