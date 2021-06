Hospedaje informal creció en Veracruz pese a pandemia

PUBLICIDAD

Sin embargo, ese tipo de espacios carecen de seguros, medidas de protección civil y otras características con las que deben cumplir los inmuebles que se ocupan como hospedaje.

Exhortó a la autoridad para regular dichos establecimientos, pues constituyen una competencia desleal ante quienes pagan impuestos y cumplen con normas exigidas por la autoridad.

"Si quieren competir es importante que estén regulados, cuando sea así, bienvenidos, es para no poner en riesgo la vida de quienes se hospedan en estas plataformas. Muchos deciden adquirir propiedades y que se pague mediante esto, pero si vas ofrecer hospedaje debes de cumplir las regulaciones".

En cuanto a los hoteles formales admitió que a raíz de la pandemia no solamente no subieron tarifas sino que las redujeron para incentivar la reactivación de la movilidad.

Pero la competencia desleal de las plataformas digitales genera que la recuperación sea lenta.

Recordó que el ramo turístico fue de los más afectados con la pandemia ya que la gente se mantuvo en confinamiento voluntario.

"Puede llegar a impactar en cuánto a los costos y la tarifa, al no contar con estas regulaciones estos establecimientos no tienen porque meterlo y pueden ofrecerlo más barato. Esto llegará a repercutir a largo plazo en que las instalaciones de los hoteles se vean mermadas, por no tener piso parejo y una competencia leal".

Admitió que en el caso de Veracruz y Boca del Río hay mayor cantidad de paseantes y huéspedes en los hoteles.