Hombres con armas irrumpen en casilla de Boca del Río

Una de las representantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional en Boca del Río informó que descendieron dos sujetos de una camioneta, uno de ellos con múltiples armas.

"Llegaron en una camioneta oscura y estábamos aquí diciéndole al señor que nos permitiera pasar y nos dijo: nadie pasa, no está correcto su nombre. Entonces llegan unas personas en una camioneta oscura, con armas, se bajan y dicen algo así como: estense quietos, pónganse a trabajar o abran la puerta, porque el presidente ya la tenía así como que medio (cerrada) y de plano agarró y cerró", comentó.

Sin embargo, el presidente de casilla informó que ante los hechos tuvieron que cerrar inmediatamente la casilla para evitar poner en riesgo la vida de quienes se encontraban votando al interior de la escuela.

El presidente de casilla, quien solicitó resguardar su identidad por temor a represalias, informó que los hechos derivaron después de que prohibieron la integración de una representante de partido cuyo nombre no coincidía con la lista del Instituto Nacional Electoral.

Especificaron que un error en el apellido paterno de la representante de partido no permitió que se integrara al equipo, sin embargo, su lugar fue utilizado por la suplente designada por el organismo político.

"A los minutos, una persona que viene vestida de naranja, que viene con la gente de Morena, me empieza a agredir, me empieza a gritar que eso es un fraude, que estamos robando la elección, cuando eso no es cierto. Nos empieza agredir, se le pone un alto, somos ciudadanos que estamos cuidando que la elección se desarrolle de la forma correcta...

"Alza la mano, hace una seña y dos personas salieron: uno a querer gritar que queremos robar la elección y una persona de arma larga amenazando y amedrentando. Entonces cerramos la casilla porque la integridad de nosotros también es importante. La cerramos menos de cinco minutos, nada más en lo que se fueron. (Ellos) Apuntaron", detalló el presidente de la casilla ubicada en la Escuela Secundaria José Azueta.

