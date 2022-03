Histórica hazaña en TenarisTamsa

A finales de 2021, la FESF paró actividades, para dar paso a los equipos de TenarisTamsa, OPC, y Servindliz, entre otras compañías, que en coordinación y trabajo de equipo, realizaron la primera Reparación Extraordinaria (REX) de esta fábrica.

De acuerdo con Víctor Bautista, Gerente de la Fábrica de Estirado en Frío, quien tuvo a cargo toda la parte de operaciones, no se hubiera logrado este resultado sin una planificación de tareas.

"En esta reparación extraordinaria o REX, como nosotros le llamamos, estuve a cargo de toda la parte de operaciones, es decir, de las actividades que ejecutábamos desde operaciones para dar apoyo a todas las diferentes entidades que estaban trabajando en la REX, con 80 personas a mi cargo. La gran relevancia de esto es el trabajo de planificación de las tareas y el establecimiento de prioridades, así es como el trabajo en equipo hace que se logre este tipo de resultados", explicó.

Para muchos, esta reparación quedará para siempre en la memoria de los involucrados, pues fue la primera vez que se realizó en la fábrica.

"Es la primera ocasión que yo participo en una REX, incluso para la fábrica fue la primera, yo me llevo una enorme experiencia de todas las actividades que se realizaron aquí, es muy significativo para mí, y para todos, pues, ahora formamos parte de la historia", indicó.

La gran satisfacción de Víctor es evidente en sus ojos, y en sus palabras.

"Hay que destacar que no solamente se lograron todas y cada una de las actividades en tiempo y forma, sino que además lo hicimos sin accidentes y sin ningún contagio por Covid-19, esto se logra gracias a la cultura de prevención que tenemos en TenarisTamsa y a la capacitación", subrayó.

Equipos de casi 200 personas

Eduardo Valencia, Director de ejecución del Departamento de Ingeniería, tuvo a su cargo la coordinación de todos los recursos, contratistas y seguimiento de las obras que participaron en la REX, que fueron enfocados a mejoras en seguridad, el aspecto ambiental y en la productividad, relacionadas a nuevos procesos y tratamientos del estirado en frío.

"El departamento de ingeniería tuvo equipos de 185 a 190 personas, entre diferentes contratistas, aparte del personal. Se necesita mucha coordinación, poder entrelazar y hacer sinergia, tanto con los distintos contratistas que tuvieron intervención en nuestras obras, como entre nuestros compañeros, en la planificación, en la coordinación, en los temas logísticos, inclusive en la implementación, es decir, en los tiempos de intervención había distintas secuencias en las cuales tuvimos que aceitar la coordinación para poder llegar a un fin", reconoció.

Sin duda la seguridad es uno de los pilares fundamentales de Tenaris, por lo cual, pusieron especial cuidado en el área.

"Meses antes del inicio de las obras hicimos reuniones de coordinación con enfoque a los riesgos que vienen relacionados a estos trabajos, permeando todos los días tanto con la supervisión operativa, la de seguridad, la coordinación de los contratistas y el análisis detallado de todas las actividades que iban a realizarse con enfoque a la prevención de riesgos", manifestó.

Esta labor significó un esfuerzo constante, diario, no solamente en la REX, sino en toda la planta que le dio gratificantes resultados.

"El reto mayor, fue hacer una REX en donde no habíamos tenido REX, y con proveedores nuevos, que no habíamos tenido en planta, no es fácil, pero a su vez es una enseñanza personal, muy gratificante porque te abre los ojos a temas que no habías tenido antes, sin embargo vimos bastante optimismo, demasiado empuje, mucha colaboración y eso, la verdad, nutre bastante", confesó.

10 mil horas de trabajo en altura

A Diego Acosta, Gerente general de la Dirección Técnica en el Sector de Infraestructura, le tocó empezar dos meses antes, con obras previas a la REX.

"Tuvimos a cargo a 90 contratistas, nosotros empezamos dos meses antes, con obras previas, hicimos la ampliación de la nave y las obras civiles que se podían realizar, luego tuvimos el reto más importante que fue el montaje y desmontaje de los carriles para las grúas de la planta, declaró.

Trabajar en la motivación fue necesario con el personal externo.

"Con los contratistas tuvimos que trabajar mucho en la motivación, en unir al equipo, en que todos éramos uno, eso era fundamental para el objetivo. Estuvimos las 24 horas de los 25 días que nos llevó la intervención, día y noche con ellos, tuvimos dos o tres pláticas con toda la gente para cuidarnos, no sólo del Covid, nosotros tuvimos casi 10 mil horas de trabajos en altura, muy complicado; entonces hay que hablar, reforzar a cada rato conceptos y la verdad que nos salió bastante bien, cero accidentes por 20 mil horas trabajadas, fue muy positivo, movimos 150 toneladas de acero", celebró.

Se mostró muy feliz pues su labor rindió frutos.

"Recordamos constantemente a la gente, que cada uno, con su objetivo personal, por muy pequeño, ayuda al objetivo final.

Ahora solo me resta agradecer a todos los que participaron en la REX, un hecho inédito de gran éxito", dijo.

Capacitados para evitar contagios

El reemplazo de 1,200 metros de rieles, en los cuales transitan seis grúas, tres en cada nave, fue gracias al equipo a cargo de Alfonso Murillo, líder de mantenimiento, en el área de mantenimiento central.

"Era fundamental el reemplazo, de manera adicional, el equipo de trabajo reemplazó cerca de 1,400 metros de líneas de vida, e instalamos cerca de 40 puntos fijos a bordo de las grúas, para que el personal de mantenimiento, posterior a la reparación extraordinaria (REX), pueda tener cómo trabajar de manera segura y también para que el personal que trabajó en la reparación en las alturas, tuviera cómo anclarse de forma segura", compartió.

Aceptó que la capacitación para evitar contagios fue primordial.

"El tema de capacitación para no tener contagios, fue clave, nos dieron charlas sobre cómo hacer uso de la careta facial, cómo portar el cubrebocas, dónde y cuándo hacer uso de ellos, fue un trabajo bastante retador para todos, pero que logramos concluir en tiempo, logramos una sinergia de trabajo excelente, tanto con personal propio como con las compañías que nos apoyaron, resultó un reto muy importante para nosotros y para muchos fue la primera vez, sin embargo hicieron un trabajo notable", concluyó.