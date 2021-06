Hazaña industrial de TenarisTamsa

"Esta Reparación Extraordinaria, conocida al interior del centro industrial como REX 2020 es un acontecimiento relevante para la compañía porque se llevó a cabo en el contexto del COVID-19 , lo que obligó a tomar acciones diferentes; y porque se hizo en la primera planta y en una zona donde no han tenido una REX desde 1986", explicó Cecilia Ruiz, Gerente de Mantenimiento de FAT1.

Durante la ceremonia de apertura, Adalberto Tejeda, director de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, pidió a quienes participan en esta hazaña industrial enfocarse en tres objetivos: "el primero es cero accidentes, el segundo objetivo es cero incidentes ambientales y el tercero es cero contagios por coronavirus, por lo cual se les brindó un taller de "Percepción de Riesgo" donde se sensibilizaron sobre el impacto de sus decisiones y acciones en la seguridad, el medio ambiente y la salud de todos.

PUBLICIDAD

Cambios para mejorar

La Reparación Extraordinaria contempló intervenciones en el Laminador Peregrino y las grúas.

"Después de esto esperamos mejorar sustancialmente los parámetros de seguridad, calidad, medio ambiente y productividad en FAT1", aseguró Francisco Carrasco, director de Mantenimiento.

PUBLICIDAD

Como en ediciones anteriores, en la REX participaron observadores de chaleco verde, quienes supervisaron que no hubiera condiciones ni comportamientos de riesgo.

"Con un accidente perdemos todos, debemos de cuidarnos unos a otros, ante cualquier duda parar y consultar al grupo de supervisores", dijo Avelino Muñiz, Director de FAT1.

PUBLICIDAD

Irene Flores, Responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Atlántico, calificó como un reto esta intervención, por las condiciones en las que se dio.

"Esta intervención fue un reto porque hemos participado en las REX de FAT2 y FAT3, pero FAT1, al ser la primera fábrica, tiene condiciones muy diferente.

PUBLICIDAD

Por eso le pedimos a los muchachos que no se confiaran y anduvieran con pies de plomo", finalizó Tejeda.

Rogelio Prado, Soldador de Unitech, agregó que "nos cuidamos mucho, sobre todo con el tema de la pandemia, seguir los protocolos y pensar en la familia que es por quienes estamos aquí".

PUBLICIDAD

Un equipo comprometido

Para esta intervención en las entrañas de la fábrica donde se comenzó a escribir la historia de TenarisTamsa hubo un gran equipo, con alma de acero y con un gran corazón que demostró su compromiso con la empresa.

A cargo del proyecto estuvo Cecilia Ruiz Fajardo, Gerente de Mantenimiento de FAT1, quien a mediados de 2020 fue asignada a la gerencia de Mantenimiento de FAT1. Poco tiempo después de asumir el cargo recibió una misión: la coordinación general de las actividades de la REX que no sólo cumplió con la meta de concluir con cero accidentes e incidentes, sino también con cero contagios de COVID-19.

En sus 10 años de trayectoria en TenarisTamsa, 5 de ellos en Mantenimiento de FAT1, Cecilia había apoyado en la gestión de otras REX. Sin embargo, es la

Primera vez que encabeza una intervención de este tipo, una encomienda donde ha contado con el apoyo de un equipo que combina la juventud con la experiencia.

Cecilia sostiene que ser mujer no ha limitado su liderazgo. "Nunca me ha tocado una situación donde mi género haya sido un impedimento para hacer alguna tarea y en la REX tampoco. La gente es muy receptiva a las indicaciones, tanto a las mías como a las de mis compañeros, y no hacen ninguna diferencia".

Durante esta REX, Cecilia confesó que una de sus mayores satisfacciones ha sido ver el buen trabajo en equipo.

"Tanto nuestro personal como el de las compañías está muy enfocado en hacer sus actividades bien, tienen mucho ánimo y es importante ver cómo el trabajo de todos al final suma para que vayamos hacia el mismo objetivo", finalizó.