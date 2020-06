Hay finanzas sólidas en Veracruz, aclara Lima Franco

La emergencia sanitaria generará una caída de mil millones de pesos de los ingresos estatales este año y cerca de 500 millones en 2021, sin embargo, Veracruz no es de las entidades más endeudadas a nivel nacional, por el contrario es la que más la ha reducido con un pago de 3 mil millones de pesos y se podrá hacer frente a lo que se avecina.

En su visita al Corporativo IMAGEN, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, rechazó que vayan a destinar el Impuesto a la Nómina para el pago de sueldos de trabajadores formales, como lo pidieron empresarios, sin embargo, tratan de agilizar los pagos pendientes a proveedores.

SITUACIÓN FINANCIERA

Recordó que desde el inicio de la administración la instrucción del gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue mejorar las finanzas del estado por ello implementaron una serie de medidas como: la Ley de Austeridad; contención del gasto y la reestructuración de la deuda.

Todo ello permitió contar con recursos para destinarlos a la contingencia del coronavirus a lo que se sumó la extinción de los fideicomisos.

Aseguró que se tiene solidez y partidas presupuestales que permitirán hacer frente a la situación.

Incluso otorgaron créditos para apoyar el empleo y calificadoras internacionales han mejorado la calificación de Veracruz lo que da cuenta del equilibrio y disciplina financiera que persiste.

La reestructuración de la deuda permitió liberar reflujos financieros y en situaciones como la emergencia sanitaria de coronavirus contratar personal, mejorar infraestructura hospitalaria, entre otros.

Además se cuenta con recursos para seguir atendiendo la pandemia en lo siguientes meses y se podría estar pensando en ampliaciones presupuestales de hasta 500 millones para el sector salud.

"La motivación de la deuda fue liberar recursos que se estaban yendo a los bancos por conceptos de intereses, liberarlos a cuestiones que impactan en la economía como inversión pública, mejoramiento de infraestructura, salud, educación, carreteras, agua".

En el presupuesto anual se destinan cerca de 5 mil millones de pesos para el servicio de la deuda y ahora se tienen mejores sobre -tasas para pagar menos intereses y destinar el recurso a inversión pública.

El pago de capital también modificó y liberará cerca de 6 mil 700 millones de pesos en los próximos años, esto es, que en lugar de irse al sector financiero se irá a inversión productiva.

El funcionario recordó que cuando tomó posesiones la administración actual no encontraron recursos pues la Tesorería se encontraba en cero.

Para solventar nómina y aguinaldos en 2018 se solicitó un crédito de corto plazo de 2 mil 500 millones de pesos.

Sin embargo, al compararlo con la administración anterior fue menor, pues ellos pidieron 4 mil 400 millones de pesos para cerrar 2017.

PAGO PROVEEDORES

El pago a proveedores del Estado de Veracruz se mantiene, sin embargo, es un proceso lento por el saqueo de documentación realizada por la pasada administración estatal.

El secretario de Finanzas y Planeación explicó que además hay mil millones de pesos de validaciones negativas, es decir, que no procedieron, entre entrega de bienes y contratos de obra pública, en todas las dependencias.

Siguen validando y depurando pues el gobierno anterior no solamente no pagó sino que se llevó la documentación.

Es difícil determinar el monto que se debe porque la administración pasada no dejó documentación para que las autoridades solventen los pagos pendientes y es que por normatividad se debe efectuar una validación para constatar que se haya cumplido con servicio o trabajo contratado.

"Se decían que eran 50 mil millones, luego 25 mil millones, en la pasada administración 10 mil millones. No es muy rápido el procedimiento, debe hacerse en cada dependencia y cumplir con todo el expediente real por eso ha ido lento. No podemos erogar algún recurso en el Gobierno del Estado sino está como un bien que esté debidamente sustentado y debemos hacer un uso eficiente de los recursos. Si un proveedor tiene una deuda en la Secretaría de Obras y otra en Educación debe hacer el trámite en cada dependencia".

Afirmó que desde que iniciaron la administración han pagado a proveedores y están por iniciar el esquema de factoraje pues el que se venía

realizando a cadenas productivas para pagar adeudos a empresas tenía un costo financiero de 25 por ciento, pero con la mejora en la calificación del estado redujo al 9 y 10 por ciento.

"El banco le paga al proveedor, el banco le cobra cerca del 10 por ciento del costo de la factura y el Gobierno del Estado le paga al banco en cerca de un año".

Ademas trabajan con la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior en el tema de las denuncias por desvío de recursos.

CAÍDA DE INGRESOS

Este año será complicado para Veracruz pues los ingresos propios caerán en mil millones y 500 millones en 2021 derivado de la pandemia de coronavirus.

El Gobierno espera que se active el Fondo de Estabilización para Entidades Federativas para compensar la caída de participaciones.

Lima Franco rechazó que el Gobierno Estatal pueda destinar el recurso del Impuesto del 3 por ciento a la Nómina para pagar un mes de salario a los trabajadores formales de Veracruz, como solicitaron empresarios de diferentes organismos.

"Esa es una obligación de las empresas. Condonación de impuestos no se podría dar. Si no tenemos recursos no vamos a tener cómo atender la contingencia y reactivar las condiciones. No podemos entrar en eso que están haciendo algunos estado porque ellos lo que están haciendo es contratar más deuda por condonar y pedirle a la federación más recursos. Nosotros no estamos en esa situación sino de redirigir recursos al tema de salud y reactivación económica sin dañar la economía del estado".

Recordó que a los empresarios se les dio facilidades para diferir el pago de la nómina y va en línea con las políticas federales de no condonar impuestos.