"La verdad no sé si se debe a la falta de huevos o por el alza de gasolina, porque es un producto que sube y baja, ahorita está así, pero mañana puede estar más barato ", indicó.

Reconoció que es un producto que se rige por la oferta y la demanda.

"Ahorita la demanda es muy baja, es más, no hay demanda, ha bajado mucho la venta, como un 80 por ciento, y no se componen las ventas, ni en fin de semana. Aquí desde la pandemia estamos así y no levantado para nada", lamentó.

Reconoció que no es la primera vez que el huevo se encarece, pues a lo largo de la historia ha presentado situaciones similares, sin embargo, tiene la esperanza de que baje en los próximos días.

"Todos los días espero que baje el precio del huevo, pero no, espero que pronto", expresó

