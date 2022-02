Una ligera variación en precios presenta el kilo de pollo, pues mientras en los mercados se encuentra entre 48 y 50 pesos el kilo, en algunos fraccionamientos como Lagos de Puente Moreno se vende en 56 pesos el kilo y podría llegar a costar 10 pesos más.

"Aunque el pollo está más barato que la carne, las ventas están flojas, la gente no tiene dinero y entre semana la demanda baja, si así están las ventas, no sé cómo estarán cuando esté más caro, pues me dijo el proveedor que me lo dará en 60 pesos el kilo", advirtió Lucía Hernández, vendedora de pollo.