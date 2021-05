Hallan en fosa común de Veracruz más de 3 mil cuerpos de desaparecidos

La recuperación será masiva, por lo que se necesitarán peritos, lugares de resguardo, genética, entre otros.

Por motivo de la investigación no especificó en qué panteón podrían encontrarse, sin embargo, mencionó que realizarán la inspección correspondiente.

"Nosotros tenemos detectada una fosa aquí, más de 3 mil cuerpos sin identidad ni nada. Los están buscando sus familias. Tengo detectado con documento oficial más de 3 mil cuerpos, tengo el documento oficial. Están en calidad de desconocidos. Las familias los están buscando, tal vez no están activos como nosotras pero los están esperando en su casa".

Acusó que existe un fuerte desorden forense en el estado de Veracruz porque no se implementaron a tiempo los protocolos adecuados, no se desarrollaron registros, no se plasmaron huellas.

Y es que aparecieron cuerpos con credenciales de elector y con facciones pero no se notificó a las familias.

En las fosas se encontraron celulares, cédulas profesionales, ropa, accesorios y otros objetos, pero las autoridades no identifican los restos.

Las acusó de omisas, pues con el trabajo del colectivo se identificó 30 cuerpos de 300 en Colinas de Santa Fe y 16 de 45 en Arbolillo, aunque hay más de 200 restos y siguen encontrando más.

Incluso esa fosa clandestina podría ser más grande que la encontrada en Colinas de Santa Fe.

"Ahí estamos trabajando nosotras con nuestros propios recursos, van también hombres que nos apoyan. Estamos trabajando toda la semanas ahí, con nuestros propios insumos".

Agregó que la laguna de Arbolillo tiene varias fosas. Ahí llevan 30 por ciento de avance ya que la zona es complicada porque hay restos bajo el agua, por ello esperarán la época de mayor sequía para poderlos recuperar.

Hizo énfasis en que el progreso que se reporta es por la lucha de las familias, no por el esfuerzo del gobierno.

También pondrán en marcha una brigada en Xalapa, en un nuevo terreno hallado, luego de recibir un anónimo a través de las redes sociales.

No especificó la zona para no entorpecer la investigación, pero aseguró que un día a la semana trabajan también en la Estancia Gárnica.

"Mucha gente no cree que ahí haya restos porque ahí estaban los militares pero claro que sí puede ser. Vamos a buscar en Garnica también".

También informó que Nogales se constituye un centro de investigación forense y luego de la parte más complicada de la pandemia retomarán las brigadas.

"En Nogales se está buscando hacer un trabajo con las fosas comunes. Habrá un mecanismo de identificación forense nacional que quisiéramos que iniciara en Veracruzanos porque se tiene un rezago enorme y una saturación terrible".

Acusó que en el gobierno del exgobernador Javier Duarte de Ochoa se acostumbraba disponer de las fosas y no se decía nada y con el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares no quedaron cifras de desaparecidos.