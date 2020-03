Habrá recesión económica por pandemia que estamos viviendo: Jeremías Zúñiga

Uno de los segmentos más vulnerables y preocupantes en la incertidumbre por el coronavirus lo forman quienes viven al día, y poco o nada se dice de ellos, advirtió Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el estado de Veracruz.

Aclaró que las grandes empresas no están nada bien, pues a la caída económica se suman sus compromisos laborales con sus empleados y no se ven acciones para ayudarlos a superar el descalabro económico, que es un daño colateral del COVID-19.

Sin embargo dijo que quien no tiene un empleador que lo respalde está en total indefensión, pues tiene que jugársela él solo, por ejemplo el vendedor ambulante o el semifijo.

Esas personas que sobreviven en la informalidad carecen de protección social y de programas de apoyo en contingencias como ésta, remarcó.

"Lo que me preocupa es la duda de miles de mexicanos que dependen del día a día, en una parálisis económica (...); los propineros están sufriendo porque la gente no va ya a los restaurantes y cafés; y el más afectado es el sector turístico porque viene la Semana Santa y no habrá nada.

"Después de esta crisis de salud pública mundial vendrá una crisis económica con recesión si los gobiernos no actúan con una estrategia con rigor para reactivar la economía como ya lo están haciendo otros países", sentenció Zúñiga Mezano.

Como ejemplo dijo que el gobierno de Estados Unidos le dará dinero a sus adultos mayores para que gasten y contribuyan a que los comercios tengan liquidez, al igual que el de Canadá, por citar sólo dos casos.

Destacó los estímulos fiscales, prórrogas de pagos en cuanto a las deudas bancarias y muchas medidas y otros apoyos a pequeñas y medianas empresas en varios países que recibieron al coronavirus mucho antes que México.

Fue enfático en que la atención de los gobiernos federal y estatales no debe limitarse al aspecto clínico del coronavirus, sino también en apoyar a los sectores productivos que mueven la economía regional y nacional.

El presidente de Comunidades Seguras en Veracruz destacó que ya la Organización Mundial de la Salud ha advertido que podrían perderse al menos 25 millones de empleos en el mundo a causa del COVID-19.