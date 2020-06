Habrá brigadas en colonias de Veracruz por aumento de casos de dengue

Los casos de dengue incrementaron en el municipio de Veracruz y podría repuntar por las lluvias.

El regidor Juan De La Cruz Sanchez, dijo que en la zona Centro y Norte de la ciudad es donde se registra mayor cantidad de enfermos.

Este jueves habrá brigadas en colonias como La Pochota y La Huaca se harán en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 8.

"No sabemos cuantos casos porque no llevamos la estadística pero lo que nos reportan nosotros lo reportamos a la Jurisdiccion Sanitaria y nos acompañan a fumigar a solicitud de nosotros. El municipio es muy grande pero estamos dando prioridad a donde se han detectado casos de dengue".

Pidió a los ciudadanos sumarse a las labores de prevención pues por la temporada de precipitaciones pluviales podrían dispararse los casos de dengue.

"Que nos apoyen, que no guarden cacharros en sus patios. Acuérdense del lava, voltea, limpia, tira para que no se acumule agua porque por las lluvias hay charcos y es donde prolifera el mosquito. Si no hay criaderos no hay moscos y si no hay mosco no hay dengue. Apóyenos porque no nada más es una campaña de la autoridad sino de todos".

Afirmó que existe coordinación con las autoridades del sector salud y se está atendiendo las labores de fumigación en colonias además que se desarrollan acciones de descacharrización.

DESPENSAS

Los trabajadores de bares, centros nocturnos y restaurantes se han visto severamente afectados por la parálisis económica a causa del coronavirus.

El regidor Juan De La Cruz Sanchez, señaló que se acercaron al Ayuntamiento de Veracruz a solicitar apoyos ante la falta de ingresos.

Por ello entregaron 25 despensas que se suman a las distribuidas en Santa Rita y otras congregaciones de la ciudad.

"Son cosas alimentarias que les puedan servir, también llevan cosas para higiene pero sobre todo productos alimentarios. No podemos decir que les vamos a entregar todo el tiempo porque hay mucha gente que pide".