Habitantes de Alvarado piden abasto eficiente de agua

En muchos municipios en el estado de Veracruz el suministro de agua potable es deficiente, y Alvarado no es la excepción, por lo que sus habitantes claman por un abasto eficiente y un producto de calidad.

Ante ese planteamiento directo, respetuoso y firme, Alejandro Caballero Azamar tomó ese reto y compromiso de trabajar desde el Movimiento Ciudadano, para que la autoridad correspondiente le cumpla a los alvaradeños.

"No es posible que el municipio esté rodeado de lagunas, esteros, incluso hasta de mar y no se tenga un servicio constante. Es increíble que Alvarado sea un municipio rodeado de agua y sus habitantes no cuenten con agua potable los 365 días del año", lamentó.

En reunión con militantes del Movimiento Ciudadano escuchó las demandas de los habitantes, que llevan años y nadie ha resuelto, a pesar de la importancia que tiene ese municipio costero en la economía de la región.

A todos ellos, Caballero Azamar les dijo que prepara una agenda de trabajo para apoyar las expectativas ciudadanas de agua verdaderamente potable, pues lamentó que por años las administraciones municipales haya ignorado y desatendido ese problema.

Se comprometió a buscar en su momento a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV) para plantear la situación y promover una solución definitiva al deficiente suministro hídrico que golpea a miles de familias alvaradeñas.