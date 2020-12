Habitantes de Achotal piden construcción de carretera hacia cabecera municipal

Habitantes de la comunidad Achotal, municipio de San Juan Evangelista, demandan al gobierno estatal se concrete la construcción de una carretera hacia la cabecera municipal, esperada desde hace muchos años.

Vicente Argüelles Reyes, habitante de esa comunidad y presidente estatal de la Alianza, recordó que la petición viene desde hace 3 gobiernos estatales.

"Estamos solicitando la pavimentación del tramo carretero de Achotal a San Juan Evangelista desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, luego con Duarte, luego con Yunes Linares, y hasta la fecha no hay respuesta. Ahora no he podido contactar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que le estamos solicitando de la manera más atenta y respetuosa una audiencia para que nos reciba en el Palacio Municipal", dijo.

Según las estimaciones, el proyecto abarcaría 22 kilómetros de longitud desde Achotal a la cabecera de San Juan Evangelista, para que se garantice el tránsito humano y de productos por esa vialidad en todo momento y que no se interrumpa por contingencias climatológicas.

"Con cualquier lluvia se pone pésimo, no se puede pasar, se atascan los vehículos. Ahorita le dieron su'rebanada'como decimos allá, le pasaron la motoconformadora porque son varios lugares que se van a beneficiar al pavimentar la carretera", subrayó Argüelles Reyes.