Guzmán Avilés acusa de irregularidades en elección interna del PAN

En su visita al Corporativo IMAGEN, Joaquín Guzmán Avilés, candidato a la Dirigencia Estatal del PAN, recordó que impugnó ante el Tribunal Electoral y ahora interpondrá otro recurso por los resultados que dan el triunfo a Federico Salomón.

Y es que su nombre no apareció en la boleta electoral, tampoco entregó la documentación correspondiente para contender por la dirigencia del partido; además, las firmas quedaron a nombre de Tito Delfín Cano.

"Al inicio impugné ante el Tribunal Electoral y este envió la corrección a la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo. Con ello se fue a inscribir Federico Salomón pero nunca entregó sus documentos y no puede inscribirse con la firma de otro. No entiendo como sustituyen a una persona que no pueden sustituir y luego pasan por alto todos los requisitos. La impugnación viene desde que hicieron el cambio".

Acusó que dañaron sus derechos políticos- electorales, pues finalmente compitió contra Tito Delfín Cano, quien apareció en la boleta, y contra Federico Salomón quien era el abanderado de la contienda.

Confió en que la determinación sobre el desarrollo de las elecciones internas le den la razón y se repita el proceso.

La nueva impugnación será presentada ante el Tribunal Electoral del Estado para que la turne a la Comisión de Justicia y se emita una nueva convocatoria.

"No podemos continuar con un proceso que va dañado desde el inicio, que lleva fallas por parte de la misma Comisión Permanente. Aunque entregaron la constancia de mayoría no implica que ellos sean los ganadores, esto se les puede venir abajo".

Admitió que el jaloneo interno afecta al organismo y no abona ante la impugnación que se mantiene en proceso en el municipio de Veracruz.