Grupo de los Caracoles retira su autobus por próximos compromisos

Otra de las razones dijo "Sombra", es que el muchacho de ellos que estuvo a cargo del autobús durante una semana frente al hospital regional, les ha preocupado por el repunte de casos de infección y el joven no está vacunado y ya le toca la precisamente la vacuna.

El autobús fue prestado por el grupo musical después de que se enteraran que los padres de los niños con cáncer se empaparon con una lluvia en plena calle y al pernoctar en donde hoy hacen campamento, es por ello que se solidarizaron con la causa para que tuvieran donde dormir, siendo que el 95% de las madres no son de la ciudad.

No confrontar

El integrante del popular grupo musical también dejó claro que para nada su acción fue para ir en contra de ningún gobierno, pues así como hoy apoyaron a los padres de familia de estos niños, también prestaron su autobús para que el gobierno protegiera a personal médico y doctores de las agresiones que llegaron a ser objeto el año pasado.

"Esa es la razón principal de los Caracoles, solamente ayudar, solamente poder servir, no venimos aquí con el afán de confrontarnos con nadie, si, lógico nos duele este desabasto de medicinas, que niños estén sufriendo, eso si nos duele, pero venirnos a confrontar con el gobierno no, de eso no se trata, el ayudar nunca se trata de eso".

Las madres de los niños con cáncer que hoy pernoctan en la avenida 20 de noviembre vienen de lugares como Oaxaca, Ignacio de la Llave, Alvarado, Santiago Tuxtla, Catemaco, Papantla, Acayucan y otras ciudades más.

