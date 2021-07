Gobierno y sector empresarial deberán unir fuerzas ante pandemia

Reiteró el llamado a que se instale una mesa de coordinación Covid para hacer llegar la vacuna de forma masiva a todos los ciudadanos y establecer un protocolo único en materia de salud.

Agregó que falta mayor sensibilidad, pues aunque por las vacaciones se recupera el sector turístico, falta el acompañamiento de una política económica para recuperar los 50 mil empleos perdidos.

"La comunidad médica y empresarial se sienten consternadas por la falta de voluntad del gobierno para hacer un trabajo coordinado. El bajío y norte tienen mejoría pero en Veracruz seguimos sin recuperar los empleos que se perdieron".

Agregó que Veracruz solo reporta crecimientos anuales de 1 por ciento desde hace 10 años por falta de políticas adecuadas.

Además a su parecer se toman decisiones erráticas, por lo cual los tres órdenes de gobierno deben coordinarse y aceptar la realidad e implementar buenas medidas ante la pandemia.

"Antes de la pandemia al día de hoy hay 50 mil empleos que nos faltan. Veracruz es la quinta economía del país y vamos a ser de los más poblados y deberíamos tener un plan económico por regiones y sectores y hoy no lo tenemos y cuando no hay una política económica de largo plazo terminan llegando inversiones pero aisladas. No se pueden tomar decisiones desde una oficina".

Las metas de vacunación se pospusieron cuatro veces y ahora con las nuevas variantes y retos debe tenerse más coordinación para tomar mejores decisiones.

Aseguró que Coparmex tiene una mesa de coordinación con la Secretaría de Economía a nivel federal y en otras entidades con el sector salud, pero en Veracruz no se concreta dicho trabajo conjunto.