Gobierno federal deberá pagar pruebas rápidas de COVID para poder reactivar economía

Para acabar con la incertidumbre del coronavirus el gobierno federal debería sufragar pruebas rápidas de COVID-19 para personas de bajos recursos y volver a la normalidad cuanto antes, pues el país ya no aguanta más parálisis económica, aseveró Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el estado de Veracruz.

Al recordar que en general la entidad se encuentra en semáforo rojo destacó que se requiere certidumbre y descartar que la población productiva esté contagiada, para así iniciar la vuelta a la productividad.

Por eso sugirió que el gobierno financie pruebas rápidas de coronavirus, pues en un laboratorio privado tienen un costo promedio de 3 mil 500 pesos, mientras que las pruebas rápidas son de unos 700 pesos.

"Sí es necesario que el gobierno haga una inversión. Hay muchas familias que perdieron su ingreso y no pueden pagar una prueba.

Resaltó que según cifras del INEGI, en las 2 últimas semanas, 2 de cada 3 personas perdieron su empleo y 2 de cada 3 están en la informalidad, pero el 75.1 por ciento no recibieron su ingreso ni tienen recursos para sufragar sus gastos al fin de mes.

"Lo más importante es salir lo más pronto posible de esta pandemia porque regresar a la normalidad no sólo es materia de salud, sino económica; se puede volver un problema social en el momento en que la gente no tenga empleo y no tenga ingreso propio para atender a otras personas", subrayó Zúñiga Mezano.

Consideró fundamental saber quién está sano y quién está contagiado, para tomar decisiones correctas y responsables sobre el empleo y la apertura de Veracruz y el país a una normalidad con sustento científico.