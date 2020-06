Gobierno debe mejorar apoyos para micro empresas durante pandemia: Bingen

Si el gobierno no mejora los apoyos e incentivos para la micro y pequeña empresa habrá cierre masivo de comercios y compañías de diferentes giros advirtió el diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina.

Insistió en que ante la pandemia del Coronavirus es indispensable reforzar los esquemas a favor de las pymes pues son más de 79 municipios en Veracruz en foco rojo ante los contagios.

Recordó que el estado de Veracruz cuenta con 275 mil PYMES registradas y el Gobierno solo apoyará con 100 millones de pesos de 130 mil millones de presupuesto, por lo que seguramente habrá más despidos de personal.

"Únicamente destinar 100 millones de pesos a la peor crisis económica a la cual se tiene registro es lamentable, es irrisorio y si nos comparamos con otros estados obviamente Veracruz es de los últimos lugares de apoyo económico para las empresas, el apoyo que se necesitaría de una ara las empresas que reporta el INEGI no es de 100 mdp es de 2750 millones de pesos par que cada Pyme obtenga 10 mil pesos".

Insistió en que la parte económica se agravará conforme transcurran los días.

En el tema de la salud criticó que el sector salud siga sin proteger a sus trabajadores pues incluso los trabajadores eventuales que se encuentran atendiendo a pacientes de Covid y sin herramientas para no contagiarse.

"Si el personal médico falta por sentirse mal no se les paga el día, además no tienen seguridad social, si un médico se siente mal debe de ir a trabajar, el médico no tiene seguro ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, es una aberración del gobierno, porque los médicos están viviendo de una manera aberrante y deben atenderse en un hospital privado".

Acusó que la Secretaría de Salud no ha generado las condiciones pertinentes para médicos y enfermeros.