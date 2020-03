Gobierno debe brindar apoyo económico a familias ante pandemia

Para poder decirle a las personas que se encierren en su casa y no salgan a trabajar ante la alerta de coronavirus el gobierno debe ofrecerles opciones, entre ellas los apoyos económicos, sugirió Enrique Ruiz Saavedra, presidente de Democracia con Transparencia Obrera.

Consideró que no basta con decirle a los padres de familia que se encierren a piedra y lodo en su casa, si no hay alternativas para ello.

Por eso propone un censo muy escrupuloso para detectar a los más necesitados y ofrecerles un apoyo mientras pasa la pandemia y vuelven las condiciones para una vida normal y sin temores.

Los más vulnerables son los no asalariados, porque si no trabajan no ganan, a diferencia de los burócratas del gobierno o quienes no tienen un patrón que les pague así trabajen o no.

"Si el gobierno cuenta con un remanente, debe poner a sus empleados a hacer un censo de los no asalariados que trabajan por su cuenta: taqueros, volovaneros, boleros, albañiles, peluqueros y otros, y ese censo se hace llegar al gobierno para saber cuánto aportar a cada uno.

"Si no quieren que la gente salga de su casa, que echen a andar ese proyecto y también con los asalariados si quieren. Si perciben 500 pesos diarios, el gobierno del estado puede apoyarlos con 350, por ejemplo", explicó Ruiz Saavedra.

Admitió que quizás ese apoyo no le resuelve la vida a un jefe de familia, pero sería un paliativo ante la amenaza del coronavirus y la necesidad de resguardarse en casa con los suyos.