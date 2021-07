gobierno,_aislado_de_las_necesidades_del_pueblo:_lombardistas

Pidió a las autoridades del Gobierno Estatal tener mayor presencia en los diferentes municipios, ya que a pesar que existen rezagos en salud, educación, infraestructura, entre otros, no acuden a resolverlos o hablar con los afectados.

"Yo he solicitado audiencia y no hay posibilidad de hablar con ellos. No hay respuesta para educación, cultura, campo, industria, comercio, mejorar las carreteras. El gobierno está aislado de las necesidades del pueblo".

Por otro lado solicitó un cambio en las políticas del Gobierno Federal debido a que muchas personas se mantienen sin empleo y sin poder solventar necesidades básicas como la alimentación.

"Aquí ya estamos en el hambre, cada día hay hambruna y cada día que pasa es más difícil pensar que vamos a comer, en las ciudades nuestros refrigeradores están vacíos, en el campo se ha reducido la producción y la situación es angustiante. La hambruna llegó a Veracruz, está en muchas partes del país, en las ciudades, en las colonias populares".

Agregó que el comercio redujo en 30 por ciento por el cierre de negocios pero los que aún operan tuvieron una disminución de 70 por ciento en ventas por lo que advirtió que los ciudadanos no soportarán más y podrían comenzar a movilizarse para exigir apoyos.

